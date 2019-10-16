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安碁競拍得標均價104.38元 10月24日公開抽籤

2019-10-16 17:55經濟日報 記者趙于萱／即時報導

宏碁旗下安碁資訊今（16）日辦理初次上櫃普通股競拍，預計競拍2,672仟股，參與投標單896筆，合格標單有861筆，全數拍賣成功。得標加權平均價格為104.38元，預計10月24日公開抽籤。

證交所指出，安碁資訊辦理初次上櫃普通股承銷，競拍股數為2,672仟股，公開申購股數1,121仟股。今日辦理競拍作業，參與投標的標單共896筆，合格標單861筆，以美國標決定競拍價格，今日完成開標，結果如下：

最低得標價格：95.00元

最高得標價格：130.00元

得標加權平均價格：104.38元

證交所依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告辦理公開申購價格為55元，10月18日至10月22日進行公開申購，10月24日公開抽籤。

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