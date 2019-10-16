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富邦證券 申請「特選世代行動通訊報酬指數」資格認可

2019-10-16 17:55經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所表示，今（16）日受理富邦證券申請「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」資格認可，為今年第六件指數投資證券（ETN）標的資格認可申請案。根據資料，「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」以台股中大型的通訊股為主。

證交所表示，「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」為臺灣指數公司編製之指數，以台股上市公司為母體，篩選符合流動性條件和財務穩健條件的行動通訊產業之市值前十大個股，並採用自由流通市值加權，可表彰台股中行動通訊重要上市股票組合的投資績效。

「臺灣指數公司特選世代行動通訊報酬指數」目前最新一期的權重十大成分股，包括中華電（2412）、聯發科、智邦、啟碁、中磊、智易、友訊、兆赫、眾達-KY和台揚。該指數將於每年4月調整一次。

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