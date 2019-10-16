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台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

台股今日攻上「一萬一」。 報系資料照
台股今日攻上「一萬一」。 報系資料照
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金管會主委顧立雄今（16）日出席活動表示，台股比其他市場相對抗跌，台股攻上「一萬一」，主要是因基本面及殖利率不錯。

顧立雄今日出席「美中貿易戰升級、台灣的新機會」研討會，受訪時對於最近台股表現表示，現在整個上市櫃公司營收表現持平，本來大家預期是不是美中貿易戰關係，會呈現可能衰退情況，但看來沒有，加上轉單效應仍存在，類股表現不錯。

所以，受到美中貿易戰消息面刺激影響，本來就可機會攻上「一萬一」，現在就看後續情況。

顧立雄表示，現在看起來美中貿易戰只是初步協議，會不會有最終協議，還要看後續，還有其他特別狀況，像英國脫歐、香港反送中事件等，市場上還有諸多不確定因素，確實台股相對是比其他市場抗跌，且美中貿易戰暫歇情況下攻上「一萬一」，主因基本面及殖利率不錯。

至於「一萬一」會站穩嗎？顧立雄表示，還要密切關注，現在沒有敢說。

貿易戰台股顧立雄
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