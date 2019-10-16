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台積電領軍台股飆高收漲51.03點 三大法人買超60.79億

2019-10-16 15:00經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（16）日開高震盪，早盤以11,166.17點開高後一度拉升至11,180.11點，權王台積電（2330）仍是領攻指標，股價雖有震盪仍然再創下歷史天價作收，大盤指數終場以11,162.83點作收，上漲51.03點，成交量1,461.04億元；三大法人買超60.79億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超93.3億元，投信買超1億元，自營商賣超（合計）33.51億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.35億元，自營商（避險）賣超8.16億元。

台股今日持續刷新今年來的高點，台積電上漲開出雖一度下滑至平盤，但仍收在296.5元的歷史高價，由於台指期結算，尾盤出現明顯拉抬，將指數由近平盤附近的11,113.18點往上拉升，終場收在11,162.83點，漲幅0.46%。

自營商台積電
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