永豐銀太陽光電好成績 前八月設備融資餘額年成長42％
2019-10-16 14:52
經濟日報 記者楊筱筠
／台北即時報導
永豐金子公司永豐銀太陽光電昨（15）日宣布好成績，指出前8月設備融資餘額年成長42％，大搶台灣光電設備融資，下一階段要搶地面型電廠。
金融人士指出，國內積極承作光電設備包括國泰世華銀、永豐銀等銀行。永豐銀昨日宣布，協力建置全台太陽光電廠已達3,000座，較原訂目標倍增，到今年8月為止，永豐銀合作的太陽光電廠總裝置容量已約當1座核能電廠機組。
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永豐金資料顯示，政府規劃搭配產業園區、農畜漁電共生等方針，擬促使明（2020）年全台新建置太陽光電容量較今（2019）年成長50%。
據了解，到今年8月為止，永豐銀設備融資餘額已經超過200億元，較去年底成長42％，主要因永豐銀自2012年積極協助企業以及個人建置太陽光電廠。
永豐銀行法人金融處處長林宏洋指出，隨著地方縣市政府、企業加速投入，預期合作的太陽能光電廠已經達到3000座，相較去年初的1,000座，等於是在2年內倍增，總計光電裝置容量逾850 MW（百萬瓦）。
展望後續發展，永豐銀表示，近年電廠建置朝向大規模的地面型或水面型電廠，需要投入大量資金，累積過往承作眾多電廠的經驗，陸續開始籌組大型電廠聯貸案。例如，主辦寶島陽光20億元聯貸案、華立集團旗下國軒科技等子公司40億元聯貸案等。
另外，也將持續把市場資金導入發展大規模地面型電廠及其他綠色產業。據了解，包括不適合耕作的土地等都可以考慮導入，加上地面土地面積規模高於屋頂，對金融業也是潛在發展市場。
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