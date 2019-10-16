台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股今（16）日持續創高走勢，台積電（2330）、鴻海和可成等蘋概股持續正面表態，金融雙雄國泰金和富邦金股價也震盪走高，傳產類股則以「高雄概念股」表現較為強勢，終場指數收在11,162.83點，上漲51.03點、漲幅0.46％，成交量1,461.04億元。

蘋果新機題材續燒，今日輪漲的蘋概股以機殼廠可成和鴻準、組裝廠鴻海及和碩、聲學元件美律、印刷電路板臻鼎為主，漲幅介於0.2～2.4%間。

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觀察台股大盤，持續維持健康輪漲，只要有題材就會有買氣；像是在政治議題方面，國民黨總統參選人韓國瑜即日起「放韓假」三個月，帶動高雄概念股掀起一波漲勢，包括高雄營建商欣巴巴攻上漲停價位，具資產題材的中石化也守穩在盤上，觀光股華園、國賓、鳳凰與雄獅等也都站在多方。

台新投顧副總黃文清表示，距離明年總統大選剩不到三個月，在政策利多加持下，帶動相關產業走出一波漲勢，投資人可以留意民調變化，不過，值得注意的是，消息面利多發酵完畢後，股價終歸基本面。

蔡明翰則表示，營建股因具備高殖利率題材，屬於防禦型類股，漲勢通常在指數休息整理之際，投資人不宜過度解讀，建議留意房市有無回溫跡象。

整體而言，貿易戰利多以帶動台股強漲兩日，未來台股未見更多利多仍持續走高，可能需要留意留意震盪拉回，只要沒有爆大量收中長黑K可以偏多看待。