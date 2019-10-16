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台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元

2019-10-16 14:08經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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台積電（2330）法說會前股價持續創歷史新高，今（16）日早盤跳空以298元開高，距300元俱樂部僅一步之遙，終場則以296.5元作收，上漲3元，漲幅1.02%，成交40,123張，市值達7兆6,883億元，寫下歷史新高，統計今年來市值大增1兆8,410億元。

台積電9月合併營收1,021.7億元，月減3.7%，年增7.6%；第3季合併營收2,930.46億元，季增21.6%，年增12.56%，表現優於財測目標，創下單季歷史新高；累計前九個月合併營收7,527.48億元，年增1.5%。

台積電第3季營運表現優於預期，法人看好第4季營收仍可持續成長，預估可望季增達雙位數，多家外資持續喊買台積電，目標價超過300元，最高上看364元，外資報告預估台積電第3季獲利季增逾五成，每股純益逾3.9元，再創新高。

基本面看好，台積電股價不斷刷新紀錄，台積電ADR也是持續創新高，周一再創新高，推升早盤台積電以298元高價開出，盤中雖因短線急漲出現震盪，一度回測至平盤293.5元，但終場則是收在296.5元，續創歷史天價，持續朝300元叩關。

台積電營收
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