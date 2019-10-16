上市櫃公司法說會陸續登場 17檔多頭指標出列

2019-10-16 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



上市櫃公司新一季法說會陸續登場，在資金行情延續，且台股第4季進入傳統旺季下，投資專家多看好法說行情表現。包括台積電（2330）、穩懋、美律、義隆、智原等17檔個股將陸續在10月底前召開法說會，躍升為盤面上的多頭指標。

根據資料顯示，包括台積電、鈺齊-KY、志聖、力成、旺宏、穩懋、美律、盛群、訊連、中光電、智原、玉山金、義隆、中華電、友達、台達電與台灣大等17檔個股將陸續於十月底前召開法說會。

觀察近五日三大法人資金已率先進駐台積電、友達、力成、穩懋、鈺齊-KY、台灣大等個股，其中台積電及友達分別獲買超22,768張及42,072張，推升股價走揚6.15%及2.12%，力成獲買超8,466張、漲幅2.91%，穩懋則獲買超5,791張、漲幅5.28%，鈺齊-KY獲得買超1065張、漲幅11.79%，台灣大則獲買超338張。值得注意的是，在法人買盤的追捧下，台積電、鈺齊-KY股價更連日創高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股第4季進入傳統旺季，近期所公布的經濟數據表現皆相對國際股市好，加上資金行情持續，外資9月以來轉為加碼台股，也推動台幣升值，短線上法說行情可期。

目前台股技術面多頭排列，趨勢偏多，惟須留意短線漲幅大，加上中小型股票沒有明顯跟上，追高風險浮現。

台股權王台積電將於17日召開法說會，外資喊出台積電第4季營收躍上百億美元，多家外資並接連給出股價300元以上的目標價。

外資主要看好台積電將受惠熱銷iPhone 11已經下達追單、台積電出貨強化版7奈米技壓三星、AMD有望搶下更多英特爾市占、聯發科5G晶片將大幅放量、以及虛擬貨幣熱度提升等。

鈺齊-KY也將於明日召開法說會，法人看好鈺齊第3季營收及獲利同創單季新高，第4季將受惠品牌廠展望樂觀並看好2020奧運年需求，下單積極度高，目前鈺齊的訂單能見度約3~4個月，接單已經到明年第1季，配合鈺齊產能逐步增加，本業獲利再創新高。