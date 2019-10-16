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櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動

2019-10-16 12:29經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

台股加權指數今（16）日開高走低，早盤再度改寫今年新高紀錄，來到11,180.11點，盤中蘋概三王壓回，權值股表現疲弱，且櫃買指數率先翻黑。盤面上部分PCB、PA、被動元件族群，漲多拉回整理，而資金轉向低基期的太陽能面板及資產族群，快速輪動。

受到智慧能源周帶動，太陽能族群開啟補漲，其中碩和表現最強，拉出長紅K棒站回季線，盤中漲逾8%、國碩、茂迪則有超過6%的漲幅，其餘包含聯合再生、太極、元晶、安集等，漲幅皆在1%之上。

國際熱錢回流新興市場，新台幣匯率強勁，帶動資產營建股走揚，由南港、國產領軍上漲逾4%，農林、大同、泰豐、勤益控、達新、裕隆等漲逾2%之上。

另外，資金也轉向低基期的面板股，面板雙雄群創、友達守在平盤之上，群創獲外資連續兩日買超。

在弱勢股上，銅箔基板大廠台燿因傳出伺服器用板產線有狀況，恐痛失Google大單，使賣壓大舉灌壓，打入跌停，連帶使聯茂、台光電、金居等股跌幅也在1%至3%間。

而砷化鎵族群則呈現兩樣情表現，宏捷科股價在創高達112.5元後，遇到賣單湧入，盤中跌約4%，回測5日均線，進行百元保衛戰；不過穩懋、聯亞股價仍呈現走揚表現。

被動元件族群國巨、華新科、禾伸堂、信昌電等弱勢表現，跌幅在2%至3%間，且國巨盤中失守300元大關。

另外，就權值股方面來看，大立光、聯發科、光寶科弱勢表現，壓抑指數漲幅。

台股加權指數今（16）日開高走低。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台股加權指數今（16）日開高走低。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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