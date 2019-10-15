台股創今年新高點 均線多頭排列股吸晴

2019-10-15 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／即時報導



台股今（15）日攻克11,100點，再創今年新高點；觀察目前盤面上，台積電（2330）、智邦、大統益等強勢股，月、季、半年線多頭排列、且今年營運亮眼，大盤後市若欲再戰去年波段高點11,270點，這些個股將成為多頭重要指標。

台積電法說會前持續創天價，帶動台股15日突破前波高點11,096點，創下今年新高價位，最後一盤更爆出百億元大量，加權指數上漲44點，收在11,111點，更創去年6月中旬、16個月以來收盤新高，成交值達1,309億元。

台新投顧副總黃文清表示，目前國際股市的後續表現，仍對台股盤勢發展具有影響力，尤其時序已接近上市櫃公司第3季財報結算的密集期，財報效應也為重要關鍵，對於盤勢仍要保持戒慎心態應對。

展望盤勢，台積電扮演本波上漲指標股，後續業績表現為持續觀察重點，目前台股支撐為月線約在10,900點附近，壓力約為11,200 點附近，看好技術指標短線仍偏多。

統計顯示，所有上市櫃個股中，計有13檔，現階段月、季、半年線多頭排列，技術面呈現強勢格局，且今年營運表現佳，主要分布在半導體、網通、電子零組件、電腦週邊等電子股，以及食品、塑膠等傳產族群。

觀察這些個股近五個交易日以來的股價表現，全面呈現上漲，以立積漲幅20.4%，走勢最佳，智邦漲13%、華擎漲12%；另外，達新、中華食、順達、良維、臻鼎-KY、瀚宇博、創意、台積電等，股價也都上漲超過6%。

至於今年上半年每股稅後純益（EPS）表現，則以台積電的4.94元最佳，智邦3.85元、大統益3.18元；其他上半年EPS超過1.5元的個股，還包括良維、達新、順達、創意、臻鼎-KY、瀚宇博、華擎、中華食等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，若觀察盤面上的強勢族群，目前月、季、半年線呈現多頭排列的電子股中，許多線型已轉為強勢型態，有些個股股價在經過先前的修正之後，其後續的反彈行情幅度也將備受市場期待。

至於其他線型多頭的傳產股中，包括食品、塑膠等，本益比均處相對偏低的水準，預期股價表現依舊可以維持一定的優勢，所以可揮灑的短線行情，還是可以期待。