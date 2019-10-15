外資買超鴻海10,518張居個股之冠 郭台銘連三月未加碼

2019-10-15 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股大盤指數今(15)日衝上今年新高，持續站穩在萬一關卡之上，統計外資買超前十大個股中，以買超鴻海(2317)10,518張最多，已是連續兩天買超，根據證交所最新公告顯示，創辦人郭台銘9月並未加碼買進鴻海，已連續三個月未增加持股。

台股今日收在 11,111.8點，上漲44.85點，成交量1,309.03億元；三大法人買超43.16億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超51.51億元，投信買超3.49億元，自營商賣超（合計）11.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.45億元，自營商（避險）賣超9.39億元。

外資買超前十大個股依序是鴻海、聯電、友達、奇力新、中信金、台積電、中石化、群創、緯創、新光金等，外資買超鴻海10,518張，投信買2張，自營商買超218張，三大法人合計買超10,738張，其中，外資連2買，近5個交易日合計買超56,367張，三大法人也是連二買。

鴻海今日以75元開出，一度拉升至75.4元，低點則是回測到平盤，終場收在74.7元，上漲0.2元，漲幅0.26%，成交39,704張，市值達1兆355.66億元，持續站穩在兆元之上。

郭台銘在去年11月開始買進鴻海股票，連續加碼買進鴻海股票長達8個月，合計買進4萬460張，但從今年7月以來，已連續三個月持股維持在133萬7938張，並未再買進鴻海股票，目前持股比重達9.65%，雖交棒董事長職務，但仍是鴻海第一大股東，且擔任董事。