親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

外資買超鴻海10,518張居個股之冠 郭台銘連三月未加碼

2019-10-15 18:24經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
分享
台股大盤指數今(15)日衝上今年新高，持續站穩在萬一關卡之上，統計外資買超前十大個股中，以買超鴻海(2317)10,518張最多，已是連續兩天買超，根據證交所最新公告顯示，創辦人郭台銘9月並未加碼買進鴻海，已連續三個月未增加持股。

台股今日收在 11,111.8點，上漲44.85點，成交量1,309.03億元；三大法人買超43.16億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超51.51億元，投信買超3.49億元，自營商賣超（合計）11.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.45億元，自營商（避險）賣超9.39億元。

外資買超前十大個股依序是鴻海、聯電、友達、奇力新、中信金、台積電、中石化、群創、緯創、新光金等，外資買超鴻海10,518張，投信買2張，自營商買超218張，三大法人合計買超10,738張，其中，外資連2買，近5個交易日合計買超56,367張，三大法人也是連二買。

鴻海今日以75元開出，一度拉升至75.4元，低點則是回測到平盤，終場收在74.7元，上漲0.2元，漲幅0.26%，成交39,704張，市值達1兆355.66億元，持續站穩在兆元之上。

郭台銘在去年11月開始買進鴻海股票，連續加碼買進鴻海股票長達8個月，合計買進4萬460張，但從今年7月以來，已連續三個月持股維持在133萬7938張，並未再買進鴻海股票，目前持股比重達9.65%，雖交棒董事長職務，但仍是鴻海第一大股東，且擔任董事。

鴻海外資
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

iPhone11銷售優預期 觸控雙雄漲勢搶眼、TPK直奔漲停

2019-10-15 13:23

外資：AMD市占挑戰20% 概念股紅火

2019-10-15 13:26

「買小不買大」美銀喊買FII、賣鴻海

2019-10-15 16:30

台電商市場蓬勃 商機突破2000億元

2019-10-15 14:37

中鋼營運回溫 恐等到明年

2019-10-15 14:37

旺季效應火 健身器材Q4熱

2019-10-15 14:37

併購效應 世界先進明年營收望新高

2019-10-15 14:37

健信盤中漲停 帶旺集團股

2019-10-15 14:30

法人看好 鴻家軍啟動補漲行情

2019-10-15 14:30

5G需求強勁 PCB族群勁揚

2019-10-15 14:30

台積電續創高 大盤創14個月波段新高

2019-10-15 14:30

世界先進營運先蹲後跳 2020年新加坡廠火力全開

2019-10-15 12:21

喬山Q4看好轉單效應 岱宇攻電商平台

2019-10-15 12:18

迎中國金九銀十消費旺季 淘帝-KY盤中股價漲逾3%

2019-10-15 12:08

PCB上中下游齊漲 法人建議5G概念股這樣挑

2019-10-15 11:52

指數突破11,100關卡 台股續攻看三訊號

2019-10-15 11:47

健瑞集團旗下健信 股價一度攻漲停

2019-10-15 11:32

台積電飆294.5元新高價 市值升至7.6兆元

2019-10-15 10:06

東陽前三季稅前EPS 3.18元

2019-10-15 09:52

台積電續創新高價 台股開高躍過11,100關卡

2019-10-15 09:29

上市櫃9月營收 今年最佳

2019-10-15 01:17

蘋概績優 股價先行反映

2019-10-15 01:16

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49

法說前夕 台積目標價喊到364元

2019-10-15 00:39

顧立雄：大戶還會增加

2019-10-15 00:39

台股氣盛 衝出四亮點

2019-10-14 23:33

高息大型股 投資亮點

2019-10-14 23:26

微波高息20指數 每5秒將發布一次

2019-10-14 23:26

被動元件、PCB股 衝鋒

2019-10-14 23:25

券商9月獲利下滑

2019-10-14 23:25

三檔ETF 爆20萬張巨量

2019-10-14 23:25

三電子族群 小摩按讚

2019-10-14 23:25

就市論勢／通訊、車電、醫材 吸睛

2019-10-14 23:24

經濟解析／台積電飆天價 法人提醒要注意這件事

2019-10-14 17:11

股匯雙漲 台股大漲176.99點收11,066

2019-10-14 13:46

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

曾派發100元股利！全銓宣布將下市

2019-10-15 15:21

被動元件、PCB股 衝鋒

2019-10-14 23:25

高息大型股 投資亮點

2019-10-14 23:26

三檔ETF 爆20萬張巨量

2019-10-14 23:25

大立光林家 為何成立兩家閉鎖型控股公司？

2019-10-15 12:23

南山人壽自結前3季獲利年增57% 每股盈餘3.28元

2019-10-14 19:33

法說前夕 台積目標價喊到364元

2019-10-15 00:39

台股氣盛 衝出四亮點

2019-10-14 23:33

元太業績 看旺到明年

2019-10-14 23:18

上市櫃9月營收 今年最佳

2019-10-15 01:17

淡季不淡 奇力新接單大躍進

2019-10-14 23:16

中鋼9月合併營收年減14% 後市不悲觀

2019-10-14 23:23

外資：AMD市占挑戰20% 概念股紅火

2019-10-15 13:26

蘋概績優 股價先行反映

2019-10-15 01:16

台積電飆294.5元新高價 市值升至7.6兆元

2019-10-15 10:06

統一夠勁 營收寫雙高

2019-10-14 23:21

立積Q4業績 可望攻頂

2019-10-14 23:17

郭台銘9月未加碼鴻海股票 仍是第一大股東

2019-10-15 17:29

iPhone11銷售優預期 觸控雙雄漲勢搶眼、TPK直奔漲停

2019-10-15 13:23

亞太人臉辨識 奪台電標案

2019-10-14 23:17

第3季營收年成長與季成長率強 法人大買蘋概股

2019-10-14 20:30

外資回補鴻海、友達 蘋概股後勢為台股觀察指標

2019-10-15 04:50

法人看好 鴻家軍啟動補漲行情

2019-10-15 14:30

三電子族群 小摩按讚

2019-10-14 23:25

台積電續創新高價 台股開高躍過11,100關卡

2019-10-15 09:29

PCB上中下游齊漲 法人建議5G概念股這樣挑

2019-10-15 11:52

5G需求強勁 PCB族群勁揚

2019-10-15 14:30

台積電飆新天價領軍 台股上漲44點收11,111

2019-10-15 13:52

蘋果、三星導入新元件 營運補

2019-10-14 23:16

蘋果新機銷售熱 鴻家軍股價紅了

2019-10-14 22:32

可成月增19% 11月高點

2019-10-15 00:42

顧立雄：大戶還會增加

2019-10-15 00:39

「買小不買大」美銀喊買FII、賣鴻海

2019-10-15 16:30

AIoT展 電信三雄秀5G應用

2019-10-14 23:18

世界先進營運先蹲後跳 2020年新加坡廠火力全開

2019-10-15 12:21

券商9月獲利下滑

2019-10-14 23:25

眾達營收創高 9月大增25%

2019-10-14 23:15

盤挾量走高 十檔個股創歷史新高

2019-10-14 22:33

蘋果轉甜 台積電領漲大立光鴻海撐盤

2019-10-15 13:09

SM疲軟 台化、國喬受傷

2019-10-14 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top