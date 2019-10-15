台股創今年新高 強勢半導體為多方指標

2019-10-15 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



美中和談利多持續發酵，加上台積電法說行情升溫，加權指數再度走揚，終場漲44點，收在11,111，突破今年最高點；盤面上，台積電（2330）、立積等半導體股人氣不減，扮演多方指標，抗跌領漲。

據統計，上市半導體指數本月以來漲幅6.1%，上櫃半導體指數則漲5.2%，是表現最佳的前兩類股，為多方領軍主力。

受惠Apple A13處理器及海思Kinrin處理器進入量產，再加上今年獲得AMD CPU及高通modem訂單，台積電營收表現強勁，後市在7奈米訂單的加持下，第4季維持滿載，營運續強，股價本月至今則漲7.9%，收在293.5元，再攀歷史新高。

除台積電外，列入台灣50及中型100的半導體權值股行情也佳，台勝科、創意本月以來有逾10%的漲幅表現，日月光投控、矽力-KY漲6%以上，祥碩、京元電子、聯詠、聯電漲幅則介於3.7%~2.2%。

中小型半導體也吸引資金積極卡位，表現更為突出，推升半導體股本月行情。當中，立積第3季業績站上歷史高峰，法人估計該公司本季營收將續創新高，有機會突破9億元大關，股價本月以來漲幅已逾45%，為盤面強勢股之一；宏捷科受惠電子產業旺季來臨，提高砷化鎵需求，激勵股價漲26%；訊芯-KY則打入5G相關功率放大器和毫米波天線等系統級封裝供應鏈，營運前景佳，股價漲25%反映；其他如環球晶、家登、M31、精測、金麗科、聯陽等也各擁利基，皆有雙位數的漲幅。

法人指出，台積電法說本周登場，為盤面重心，相關類股表現也佳，使台股延續自九月份以來的多頭格局，而在利多仍頻下，大盤有望持續上攻，惟須留意指數面臨高檔修正的震盪，以及漲多的中小型股輪流回檔的情況，操作上應留意股價基期、價量變化，避免過度追高。