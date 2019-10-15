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「買小不買大」美銀喊買FII、賣鴻海

2019-10-15 16:30經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

外資首次評等FII給予「買進」評級；圖為FII年會。 報系資料照
外資首次評等FII給予「買進」評級；圖為FII年會。 報系資料照
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鴻海旗下工業富聯（FII）掛牌A股，一度引發市場熱議外資賣鴻海、買FII；在上半年把鴻海降評到「賣出」的美銀證券，最新將FII納入追蹤，給予「買進」（Buy）評級；「買小不買大」的觀點可說是首家印證此說法的外資券商。

美銀是外資圈第1家在鴻海創辦人郭台銘啟動接班，九人小組尚未公布就率先看壞新團隊的外資。此次啟動追蹤FII，雖已經落後掛牌時間良久，但因美銀對鴻海立場鮮明，又喊買鴻海金雞，觀點仍吸引關注。

美銀表示，2020年FII切入網通、雲端、電信和iPhone四大業務的潛力即將爆發，現在評價不高是切入的好時機。根據美銀推算，FII 2019年獲利將衰退4%，2020~2021年預估連續成長19%。

美銀預期，FII明年網通和電信事業收入將分別成長20%、18%，資料中心伺服器受惠亞馬遜、騰訊、JD、戴爾和惠普五大客戶給力，收入表現也會躍升。

FII電信業務接地氣，美銀看好，FII來自中國5G建設的訂單不斷，將搭上明年5G基地台大幅放量商機。iPhone業務上，美銀則預期，5G iPhone熱銷推升全體iPhone在明、後年的出貨成長9%至10%。

更長線美銀還看好，FII的關燈工廠展現自動化優勢，由於中國勞動力快速下滑，FII運用集團資源擴張自動化設備，未來因應訂單成長將更游刃有餘。

美銀估計，FII今年每股純益（EPS）落在人民幣0.82元，明、後年成長到0.98元、1.17元；首次給予的目標價為人民幣19.6元。

FII鴻海外資
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