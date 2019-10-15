台積電飆新天價領軍 台股上漲44點收11,111

2019-10-15 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／台北即時報導



美股結束連三日漲勢，四大指數小幅回落，而亞洲主要股市今（15）日漲跌互見，其中台股延續補漲行情，在台積電（2330）持續向上攻擊的帶動下，指數開高躍過11,100點關卡，盤中台積電並以296元續創新高，維持指數漲幅，終場台股以11,111.80點作收上漲44.85點、漲幅0.41%，成交量1,309.03億元，並創下14個月以來的波段新高。

美股狹幅震盪，在連日大漲過後，投資人轉而等待由金融股領跑的Q3財報季，以評估貿易戰及經濟數據趨緩的影響；而且WTO正式授權美國對歐盟商品加徵關稅，市場對美歐貿易衝突疑慮升溫，加上英國脫歐仍存不確定性，拖累四大指數終場小幅收黑。

亞洲主要股市今日漲跌互見，日股開高走高逾1%，台股續強走揚0.5%，韓股開低翻紅後力守紅盤格局，陸股則開低走跌0.5%。

觀察台灣50成分股盤中表現，電子股部分，台積電開高走揚逾2%，盤中以296元續創新高，大立光開高走揚近1％，鴻海盤中小漲0.4%，聯電走揚近1.5%，光寶科、研華、和碩、日月光投控等都呈現小漲。

金融族群方面，僅富邦金、中壽呈現小漲，其餘表現較為疲弱;傳產族群部分，正新走揚近1%，台塑、統一、統一超與台灣高鐵等呈現小漲。

其餘盤面上焦點股多屬於具有業績題材的個股，包括TPK-KY、GIS-KY 9月業績表現不俗，今日股價分別亮燈漲停及走揚逾5%。

茂林-KY日前公布8月每股純益0.46元，已超越第2季每股純益0.38元，由於第3季為旺季，市場多樂觀其表現，今日股價漲幅近7%;智邦也持續獲得資金流入走揚逾3%，神盾在9月營收攻頂下，股價也有逾3%的漲幅等。