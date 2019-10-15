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外資：AMD市占挑戰20% 概念股紅火

2019-10-15 13:26經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

繼英特爾（intel）14奈米CPU傳出缺貨，市場消息指出，英特爾伺服器CPU也面臨缺貨挑戰！由於前次英特爾貨料短缺，讓對手AMD有機可趁，若此次消費端和伺服器CPU雙缺貨，法人推估AMD市占將加速提升，使嘉澤（3533）、台積電等「AMD概念股」後市看俏。

根據知名市調機構Toms Hardware統計，截至今年第2季止，受英特爾CPU長期缺貨影響，AMD消費端CPU的表現顯著提升，從2016~2017年至多一成市占，大幅提高到17~18%。

AMD近年才切入的伺服器CPU，則在2018第2季至今年第2季增加2個百分點、達到3.4%。

花旗分析，AMD上半年於整體CPU的市占提升到12%，而且7月新推出的消費端CPU大熱賣，首批產品可望在年底售罄；加上PC下游硬體廠傳出，英特爾CPU再缺貨，又提供有利AMD的態勢；花旗認為，AMD整體市占衝破20%絕不是天方夜譚。

AMD商機浮現，法人點名，台積電、嘉澤、祥碩、金居、健策等「AMD概念股」受惠度值得關注。

台積電7奈米效能突出，獲花旗、滙豐等點名為助攻AMD較勁英特爾的最佳夥伴；對此AMD也搶訂台積電5奈米產能，將是台積電5奈米放量的主動力。

嘉澤供貨AMD、英特爾CPU插槽，由於第3季業績旺，國內兩大投顧和統一投顧都喊進。法人分析，嘉澤來自AMD的營收挹注高於英特爾，受惠AMD壯大的程度更高，伴隨既有處理器、EPYC 2推出以及PC需求復甦，將嘉澤今年預估每股純益（EPS）上修到19.22元。

此外，英特爾Whitley和Eagle Stream平台升級，接腳數分別增加到4,189及5,000以上，法人推估，插槽均價將各提高10～20%、50%以上，搭配記憶體和PCle插槽全面升級，支撐嘉澤明年EPS增加到23元。

祥碩先前業績疲弱，摩根大通認為，在B500系列晶片問市有望挽救頹勢下，祥碩下半年出貨的AMD晶片組仍可望達1,300萬組；明年起大陸半導體國產化緊密與祥碩合作，還會帶動PCle業務加速成長。

至於金居高頻高速銅箔唯一取得AMD認證，EPYC 2就採購金居產品，未來5G世代積極採用低阻抗銅箔所生產的CCL，金居重要性看升。

AMD處理器 圖／業者提供
AMD處理器 圖／業者提供
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AMD台積電CPU
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