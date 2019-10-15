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iPhone11銷售優預期 觸控雙雄漲勢搶眼、TPK直奔漲停

2019-10-15 13:23經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

圖為iPhone11開賣情形。報系資料照／記者林澔一攝影
圖為iPhone11開賣情形。報系資料照／記者林澔一攝影
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蘋果iPhone11銷售優於預期，挹注供應鏈的營運表現，觸控雙雄TPK-KY 宸鴻（3673）、及GIS-KY業成9月營收高眼，台股大盤指數今（15）日攻上今年新高，蘋概股走勢也亮眼，三王齊漲之外，觸控雙雄也是強漲攻勢，TPK開高走高直奔漲停64.2元鎖死，盤中漲停追價買單逾13,613張，GIS也上漲近半根停板。

TPK宸鴻9月營收148.16億元，月增16.55%，年增30.98%，創今年最高，第3季營收400.54億元，季增4成，表現優於法說會預估的季增二成，9月營收表現較預期好，除了iPhone 11拉貨之外，還受惠於iPad觸控訂單回流及微軟新品的挹注。

法人看好第3季營收衝上400億元，本業可望轉盈，加上奈米銀的布局等，激勵今日股價走強，早盤以59.3元開高後走高，衝上漲停板鎖死，股價創半年來高點。

GIS業成9月營收120.05億元，月增9.67%，年減16.9％，連續兩個月創今年最高，第3季營收329.49億元，季增超過4成，同樣也受惠於iPhone的需求優於預期，加上傳出獲得小米及三星的訂單，今日股價以109.5元平盤開出後走高，一度衝達116元，盤中漲幅4.1%。

營收觸控iPhone 11
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