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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

75檔Q3營收季增逾五成 淘金有訣竅

2019-10-15 13:16經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股上市櫃9月營收出爐，總營收衝達3.2兆元，月增8.4%，年減0.8%，創歷年同期次高，但為今年新高，統計其中第3季營收季增逾五成的個達75家，其中電子股32家最多，營建股則有17家，另還有生技等類股，法人表示，可篩選毛利率、營益率、產業前景成長的公司，伺機進場布局。

台股上市櫃公司第3季總營收達9.11兆元，季增9.4%，年減1.6%，累計前九個月總營收25.41兆元，年減0.02%，創歷年同期次高；統計第3季營收季增逾5成的個股中，電子股居最多，其中半導體股包括精測、旺宏、重鵬、立萬利、商丞、虹冠電、精材等7家。

光電股也有7家，包括玉晶光、嘉威、安可、迎輝、光麗-KY、地心引力、奕智博等；電子零組件則有天揚、臻鼎-KY、致伸、宣德、立凱-KY、台郡、宇環等7家；電子其他有可成、匯鑽科、鴻準等3家；電腦週邊及設備有動力-KY、青雲、同亨、全譜等4家；另外還有網通、資訊服務及電子通路股。

生技醫療股有浩鼎、國光生、台生材、合一等4家；營建股有17家，包括雙喜、華固、日勝生、鄉林、宏璟、宏普、富旺、亞昕、綠意、總太、遠雄、裕豐、寶徠、富裔、三豐、夆典、欣巴巴等。

傳產股部分還有食品股的興泰；紡織股有3家、百貨貿易股2家、其他類股6家、油電燃氣1家、航運2家等；金融股有統一證、福邦證、宏遠證等3家。

以10月來的股價來看（統計至10／14），這75家第3季營收季增逾五成的個股中，有36家上漲、4家持平、35家下跌；上漲的公司中，今年上半年獲利的公司有21家，虧損的則有15家。

證券分析師黃漢成表示，目前台股攻上萬一，不建議追高漲多個股，布局以低位階為首選，第3季營收成長股中，也不是每一家都適合進場，必須搭配歷史的表現及獲利來進行篩選，例如前二季的獲利、毛利率、產業前景，還有去年同期的表現等。

他指出，尋找可布局的個股要具有幾個特性，包括是否是產業的傳統旺季、毛利率及營益率成長、產業前景也成長的個股，例如5G、PCB等熱門題材等有爆發力的公司，但是，營建股因多屬新案入帳所推升的營收大幅成長，並不建議列入篩選。

黃漢成認為，搭配第3季營收及後續的財報利多，可以伺機尋找買點，已上漲的股票等待壓回整理時再進場，除了用基本面來選股之外，還可以留意三大法人的買賣情況。

群益長安基金經理人王耀龍表示，美中兩國達成第一階段貿易協議，市場緊張情緒獲得舒緩、重拾風險偏好，加上在主要國家央行態度偏鴿之下，股市資金動能無虞，為風險性資產表現提供支撐。

王耀龍說，後市來看，仍須關注美國科技股第3季財報表現、美中後續談判狀況，例如原定於12月中要加徵關稅的計劃在此次談判中還未取消、美方對華為的出口管制沒有鬆綁等等之後續發展，因此操作上建議仍以選股為主，產業方面，包括AI、5G、電動車、物聯網等都可持續留意。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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