世界先進營運先蹲後跳 2020年新加坡廠火力全開

2019-10-15 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



隨著台積電（2330）法說會即將到來，半導體景氣展望轉趨樂觀，台積電旗下8吋晶圓代工廠世界先進（5347）併購效應火力全開。於年初併購格芯新加坡廠進入倒數階段，由於外商已提前預定該廠產能，預計2020年新產能加入運作後，產能利用率立即衝高，法人預估2020全年業績上看二成年成長，營收上看350億元歷史新高。

世界先進於年初斥資2.36億美元買下格芯新加坡Fab 3E 8吋晶圓廠，月產能3.5萬片，將於12月31日正式交割加入運作，該廠歷經世界先進人員一年時間轉換客戶與製程，目前已經準備就緒，就等待年底交割正式上線，由於該廠過去為邏輯IC廠轉換速度較快，預估未來最大產能推估可由3.5萬片擴充至6至7萬片，預估可滿足目前外商客戶最大需求。

而世界先進當初會吃下新加坡廠除了過去高階經營層有淵源之外，也是因應外商客戶要求擴充產能，且已經確定未來訂單，因此，業界預估新加坡新產能加入，產能利用率可立即跳升至接近滿載狀態，為世界先進2020年營運挹注新血。

而今年第4季應為世界先進黎明前最後低潮期，營運先蹲後跳，除了部分8吋0.18微米訂單回流母公司之外，電源管理IC需求仍偏弱，大尺吋面板驅動IC也受面板價格續跌且終端市場未見復甦而衰退，因此，法人預估第4季營運平平，全年營收則微幅年衰退。

不過，2020年該公司營運火力全開，法人預期除了面板驅動IC可透過新廠進行量產，加上原本MEMS客戶續留新廠生產，主要於外商IDM大客戶委外生產提前預定新產能加持，產能利用率攀高，法人預估2020年營收將上看350億元，年增率有二成成長空間。