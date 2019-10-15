喬山Q4看好轉單效應 岱宇攻電商平台

2019-10-15 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



健身器材產業迎第4季旺季，喬山（1736）看好美中貿易大戰下的轉單效應，並積極在台灣與越南擴廠，岱宇則在家用、商用健身器材與醫療復健領域皆有斬獲，包括今年打入加拿大地區Walmart、Costco等大型實體連鎖通路客戶以及Amazon電商平台等，法人看好本季營運動能。

喬山9月營收21.2億，年增7.6%，累計前三季營收171億元，年增18.6%。

公司表示，下半年是室內健身器材的行業旺季，公司連續兩個單月營收皆達到20億元以上水準，旺季氣氛濃厚，看好進入旺季後，獲利表現可再進一步攀升。

喬山在台灣及越南的擴廠計畫已如火如荼的進行中，預計越南廠可於今年底開始投產，台灣自動倉儲中心也將於明年第2季完工。

尤其喬山是健身器材行業唯一在越南設廠的公司，相較於國外競爭對手，除有成本優勢外，對於美中貿易戰開打亦有防禦的效果。

岱宇也看好步入健身器材產業傳統出貨旺季，公司表示，雖然去年同期SOLE品牌產品改款受北美主要通路客戶DICK’S提前拉貨墊高比較基期，使得9月營收較去年同期減少，但已計畫第4季初SOLE品牌推出新款家用健身器材產品。

另一方面，聚焦大眾家用健身器材市場XTERRA品牌新款中低階跑步機、健身車及划船器等產品推出，獲主要客戶Amazon備貨需求強勁，不僅9月出貨台數超過14,000台、單月出貨更逼近2018年全年水準，凸顯XTERRA品牌良好品牌知名度、高性價比優勢。

岱宇9月合併營收5.0億元，較上月成長16.4％，年減10.82%；累計前三季合併營收41.7億元，亦較去年同期成長5.7％。