迎中國金九銀十消費旺季 淘帝-KY盤中股價漲逾3%

2019-10-15 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



淘帝-KY（2929）受惠步入中國金九銀十消費旺季，9月營收衝出歷年單月新高，並較上月大幅成長58.89％，第三季合併營收48.59億元，亦創歷年同期新高，並較去年同期成長6.56％。淘帝-KY今（15）日在利多帶動下，盤中股價來到102.5元，漲幅3.4%。

淘帝-KY表示，目前旗下TOPBI品牌銷售據點已超過1,600家，展店策略以著重提升門市坪效，不採取快速擴張TOPBI品牌門市數量則以提升Shopping Mall、門市坪數較大的門市為重，並透過定期督導銷售據點，以及協助旗下代理商規畫專業行銷策略，成功帶動TOPBI品牌單店坪效較三年前成長超過兩成。

淘帝-KY表示，近兩年攜手線上代理商共同強化第三方電商平台銷售業務，已可看見線上童裝銷售占整體營收比重從2018年的3.8％攀升至今年前三季的7.44％。公司目前由研發設計至門市銷售的過程最快可在四周內完成，也帶動輕時尚風格產品比重放大至40％，隨著限定電商銷售的第二品牌Mini Topbi面市，看好透過雙品牌以達到產品、客群、品牌形象定位等差異化，朝三年內電商營收比重達20％目標邁進。

淘帝-KY表示，集團持續朝新零售虛實通路趨勢布局，包括積極布局柔性化供應鏈的轉型，並提升產品由設計端至運送達消費者手中的效率。此外，公司日前與專業營銷機構上海創創文化達成戰略合作並成立「淘帝商學院 」，適逢年底中國童裝產業傳統旺季，將借助其多年耕耘新零售營銷的專業與經驗，搶攻節日商機。