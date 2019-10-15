PCB上中下游齊漲 法人建議5G概念股這樣挑

2019-10-15 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



台股今（15）日持續強勢，多方攻上11,100關卡，盤面類股維持健康輪動，近期漲幅相對溫和的PCB類股，群起上攻，上、中、下游都有表現強勢的指標股，成為盤面交投亮點。

盤面上，昨日漲多的蘋果概念股可成、日月光，今日呈現回檔休息，改由PCB作為領軍要角；包括上游的金居積極轉型有成，獲得大廠認證，股價上漲3.7%，外資力挺的台燿也上漲逾1%，其他站在多方的還有尚茂、台虹、聯茂等，漲幅介於0.4~5%間。

另外，PCB中游軟板廠也有亮眼表現，像是蘋果、非蘋訂單通吃的台郡、臻鼎-KY，9月營收達到年、月雙增的正成長，帶動股價上漲1.5%以上，昨日內外資聯手作多的嘉聯益，今日也上漲逾2%。

至於PCB下游族群ABF載板廠南電、欣興則分別上漲2%及0.7%，主要受惠5G時代改變ABF載板製程，需求量增加一倍。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，市場對於明年5G概念股的業績仍有寄望，但PCB下游廠商分散，相較之下投資上游的銅箔基板準確度高，儘管近期部分股價轉為震盪整理，但從下半年開始，5G成長力道將爆發，一路續強到明年。

PCB中游部分，蔡明翰建議，選股應以業績面為考量，以蘋果、非蘋訂單通吃的廠商為主；至於下游的ABF載板，因過往供過於求狀況明顯，導致股價本益比偏高，可待震盪拉回後再布局。