指數突破11,100關卡 台股續攻看三訊號

2019-10-15 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



市場預估至11月中亞太經合會（APEC）川普與中國國家主席習近平正式會面簽署協議前，股市都將出現正面樂觀氛圍。美聯社 分享 facebook

美中貿易會談釋出利多訊號，美國總統川普同意暫緩原本在10月15日要調升的關稅，且市場預估，至11月中亞太經合會（APEC）川普與中國國家主席習近平正式會面簽署協議前，股市都將出現正面樂觀的氛圍，不確定因素大幅降低。

群益期貨分析師林致彬指出，觀察台股表現，從技術面來看，指數突破11,000點後，加權指數多方格局延續，只要支撐不跌破之前，投資人都應以樂觀指數續漲來看待，而目前加權指數下方主要明顯可見的支撐位置落在7月23日高點，只要該位置收盤不失守，推估後續指數維持正向緩長看待。

籌碼面上，外資在10月14日大舉買超151億元，在台指期淨多單部分也增加了5,406口，讓整體留倉淨多單回到57,981口，同時自營商在選擇權買權部分，也轉為多方表向的淨Buy Call格局，若以過去觀察自營商因造市而常態性處於賣方的情況來講，此次轉為淨買方實屬罕見，因此外資、自營等法人籌碼皆明顯為多方格局為主。

林致彬進一步指出，台幣近期一路高歌猛衝，連升狂破2019年以來低價，成為亞洲短線最強貨幣；再加上10月中旬開始，美國Fed將開始實施美其名「擴表」的寬鬆政策，預計將持續造成資金匯入台灣，自然給予台股持續強勢的機會。

加權指數在14日站上11,000點關卡之後，今（15）日又開高站上11,100點，同時台灣最大權值台積電，連續兩日都以超過1%幅度上揚，在外資買盤未退的情況下，台幣匯價未轉貶值之前，指數自然水漲船高，持續上漲挑戰2018年高點位置。

林致彬表示，整體而言，目前台灣資金匯聚，台幣強勢，法人籌碼正向，只要技術面支撐7月23日高點不破，台股加權指數仍以多方緩漲格局為主。