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厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

健瑞集團旗下健信 股價一度攻漲停

2019-10-15 11:32經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

健瑞集團目前旗下共有健信（4502）、瑞利及華豐三家跟汽車零組件相關的公司，執行長石呈澤積極整合集團旗下公司資源，讓各公司的經營長處更能發揮，在景氣不好時能安度低潮期，景氣復甦時能立即掌握商機，今年將是汽車市場的谷底期，明年開始汽車市場會漸漸回暖，其中，健信進行輕量化技術升級明年開始強酵，今（15）日股價率先攻上漲停，瑞利漲幅2.6%、華豐漲幅也有4.8%。

法人分析，由於健信的技術門檻高，再加上卡位電動車商機，市場對於健信營運展望興趣相對較高，今日還是以健信的股價表最出色，明年營運面開始好轉消息傳出。

健信早盤立即攻上漲停，來到49.25元，盤中一度自漲停打開，但股價走勢還是很強勁，寫下今年4月以來新高；瑞利則是開高走低，一度來到5.13元，又跌回到平盤5元；華豐今日最高來到11.85元，漲幅達4.8%。

石呈澤分析，中國車市今年情況真的不好，然而業界看待這樣的調整都很正向，隨著市場大幅度的整理後，好的廠商會逐漸浮上來，所以在景氣低迷時，只有二條路可以走，第一條積極轉型進入另一個利基型市場；第二條路，在下滑的市場中要能支撐下去，開源節流本業要能持續研發，才能在景氣好時搶占市場先機；集團也會進行讓資源有效整合及共享，讓各公司發揮最佳效益。

針對健信各項產品，石呈澤表示，目前一萬噸鋁鍛產線正在架設當中，產能可達到一年30萬個，最大可鍛造29吋輪圈，媲美全球第一大鍛造輪圈廠（德國Otto Fuchs），目前已接獲歐系車廠訂單，11月進入試車階段，12月開始量產，預估2020年第1季即可正式出貨。在新開發的鑄旋技術方面，精密鑄旋與一般鑄造的工藝不同，成品可達到90%鋁鍛輪圈的性能，而價格較鋁鍛減少50%以上；目前健信精密鑄旋鋁圈一年產能為15萬個，未來三年內可提升至60萬個，日前已接獲美國知名純電動車廠訂單，預估2020年第4季即開始量產。

景氣車市
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