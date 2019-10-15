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台積電續創新高價 台股開高躍過11,100關卡

2019-10-15 09:29經濟日報 記者葉子菁／即時報導

美股收盤小跌，不過亞洲股市今（15）日早盤普遍呈現紅盤格局，其中日股開高走揚逾1...
美股收盤小跌，不過亞洲股市今（15）日早盤普遍呈現紅盤格局，其中日股開高走揚逾1%的帶動，韓股開低後震盪翻紅小漲，台股在台積電（2330）以293.5元續創新高的帶動下，指數開高走揚並躍過11,100點關卡。報系資料照
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美股收盤小跌，不過亞洲股市今（15）日早盤普遍呈現紅盤格局，其中日股開高走揚逾1%的帶動，韓股開低後震盪翻紅小漲，台股台積電（2330）以293.5元續創新高的帶動下，指數開高走揚並躍過11,100點關卡。

昨日美股狹幅震盪，四大指數收盤全數下跌。在連日大漲過後，投資人轉而等待由金融股領跑的Q3財報季，以評估貿易戰及經濟數據趨緩的影響；而且WTO正式授權美國對歐盟商品加徵關稅，市場對美歐貿易衝突疑慮升溫，加上英國脫歐仍存不確定性，壓抑整體股市橫盤整理，尾盤小幅收黑。

終場道瓊工業指數下跌29.22點或0.10%，收在26,787點；標普500指數下跌4.11點或0.13%，收在2,966.15點；那斯達克指數下跌8.38點或0.10%，收在8,048.64點；費半指數下跌0.73點或0.04%，收在1,590.39點。

台股昨日終場大漲，三大法人合計買超198.3億元。其中外資買超151.8億元，投信買超5.6億元，自營商買超40.9億元。

資券變化方面，融資減8.79億元，融資餘額為1,362億元，融券減0.23萬張，融券餘額為65.9萬張。外資台指期部位，多單加碼5,388口，淨多單部位57,981口。

統一投顧指出，美中貿易戰終於達成協議，且預訂在11月的APEC會議簽署；加上本周四台積電將召開法說會，外資紛看好其營運，認為台股本周已立於不敗之地。

技術面部分，昨日台股大漲，站上11,000點整數關卡，使得所有均線均呈多頭排列，加上法人籌碼面強力回補，將開啟第4季行情開端。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群。

台股台積電
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