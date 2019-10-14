蘋果新機銷售熱 鴻家軍股價紅了

2019-10-14 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／台北即時報導



受惠於美中貿易戰出現轉圜、蘋果iPhone 11銷售優於預期，外資14日強力回補鴻海3.3萬張，激勵鴻家軍普遍收高，而台塑、遠東、華新等集團股也同步走強，年底作帳行情似有提前發動之勢。

法人認為，台積電昨日再創290元天價，與月線乖離率進一步擴大至7.4%，超越今年4月、7月兩次創高後拉回水準，加上外資持股比例接近今年高峰，短線恐須留意回檔修正乖離，反觀鴻海等集團股有機會接棒，扮演台股續攻高點的中流砥柱。

美中最新一輪貿易談判達成初步協議，全球股市歡聲雷動，台股14日大漲176點，重登11,000點，主要功臣除台積電外，鴻海、台塑、遠東、華新等集團股點火轉強，以及大型金控普遍收高，也是重要助力。

美中貿易戰變數干擾不斷，加上市場原先預期iPhone 11銷售平淡，鴻家軍今年大部分時間走勢低迷，只有鴻海在4月底挾創辦人郭台銘選總統題材強拉一波，但沒多久又回檔至原點；近期則以系統級封裝（SiP）訂單產能滿載的訊芯-KY，走勢相對較強。

時序進入蘋果新機組裝代工廠出貨高峰期，外資9月陸續逢低回補鴻海，近期又傳出蘋果向iPhone 11供應鏈追加一成訂單消息，且美中貿易磋商意外達成初步協議，外資昨日大幅買超鴻海3.3萬張，是今年第二大量，僅次於4月1日的4.5萬張。

法人指出，蘋概股近期利多接踵而來，包括蘋果股價創新高、月底蘋果財報會議可望釋出正面展望，以及明年初iPhone SE2發布等，都有利於鴻海持續反彈，並在11月亞太經合會（APEC）前的貿易磋商空窗期前，提前展開集團作帳行情。