第3季營收年成長與季成長率強 法人大買蘋概股

2019-10-14 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／台北即時報導



蘋果新機正式上市，台股電子供應鏈邁入今年出貨旺季。市場人士表示，蘋概股9月營收出色，10月可望更強，登上今年高峰。不過，基本面雖然強，但許多公司的股價已先行反映，空手的投資人不宜追高。

CMoney統計，在第3季營收年成長與季成長率都為正值的蘋概股中，台積電季成長與年成長都有兩位數，最受法人青睞，本月以來三大法人大買4.3萬張，股價同期間上漲6.6%，打敗大盤同期間2.2%的漲幅，更是激勵加權指數衝上「萬一」的大功臣。

除了台積電以外，在第3季營收出色的蘋概股中，華通也受到法人大力加持，本月來買超3.6萬張，推升股價大漲18.5%。另外，鴻海、正崴及和碩則受惠於法人買超逾萬張。聯詠、宏捷科、致伸、玉晶光、穩懋、欣興及TPK-KY也同屬法人買超股，漲幅介於4%到28%不等。

華南投顧董事長儲祥生表示，由於進入旺季，就蘋概股來說，9月營收要比8月平均高出15%，才算是正常現象。10月營收數字應該還會更高，而且通常是一年最顛峰的月份。

儲祥生分析，蘋概股的9月及10月營收數字好看是正常現象，要看12月營收才是關鍵。蘋果新機在上市初期，在果粉的強力買氣支持下，會有一定的銷售量。到了12月及次年1月，如果營收數字只下滑10%多，就還可以接受，但如果縮水兩、三成，就代表次年第1季還會更差。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，iPhone需求優於預期，使近期供應鏈營收與獲利上修，且明年上半年又有持續低階機種鋪貨可期，投資人可以留意相關族群的投資機會。

不過，儲祥生提醒，雖然蘋概股的基本面看起來不錯，但有的公司股價早已漲了一大波，有的更是提前半年反映，本益比居高不下。因此，投資人不要看到營收創新高就進場追，可以稍微參與，但不要重押。