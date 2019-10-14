親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

第3季營收年成長與季成長率強 法人大買蘋概股

2019-10-14 20:30經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

蘋果新機正式上市，台股電子供應鏈邁入今年出貨旺季。市場人士表示，蘋概股9月營收出色，10月可望更強，登上今年高峰。不過，基本面雖然強，但許多公司的股價已先行反映，空手的投資人不宜追高。

CMoney統計，在第3季營收年成長與季成長率都為正值的蘋概股中，台積電季成長與年成長都有兩位數，最受法人青睞，本月以來三大法人大買4.3萬張，股價同期間上漲6.6%，打敗大盤同期間2.2%的漲幅，更是激勵加權指數衝上「萬一」的大功臣。

除了台積電以外，在第3季營收出色的蘋概股中，華通也受到法人大力加持，本月來買超3.6萬張，推升股價大漲18.5%。另外，鴻海、正崴及和碩則受惠於法人買超逾萬張。聯詠、宏捷科、致伸、玉晶光、穩懋、欣興及TPK-KY也同屬法人買超股，漲幅介於4%到28%不等。

華南投顧董事長儲祥生表示，由於進入旺季，就蘋概股來說，9月營收要比8月平均高出15%，才算是正常現象。10月營收數字應該還會更高，而且通常是一年最顛峰的月份。

儲祥生分析，蘋概股的9月及10月營收數字好看是正常現象，要看12月營收才是關鍵。蘋果新機在上市初期，在果粉的強力買氣支持下，會有一定的銷售量。到了12月及次年1月，如果營收數字只下滑10%多，就還可以接受，但如果縮水兩、三成，就代表次年第1季還會更差。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，iPhone需求優於預期，使近期供應鏈營收與獲利上修，且明年上半年又有持續低階機種鋪貨可期，投資人可以留意相關族群的投資機會。

不過，儲祥生提醒，雖然蘋概股的基本面看起來不錯，但有的公司股價早已漲了一大波，有的更是提前半年反映，本益比居高不下。因此，投資人不要看到營收創新高就進場追，可以稍微參與，但不要重押。

營收蘋概股台積電

相關新聞

股匯雙漲 台股大漲176.99點收11,066

2019-10-14 13:46

文曄Q3營收創新高、大聯大季增9%

2019-10-14 14:32

大尺寸止跌 面板雙虎展威

2019-10-14 14:29

消費旺季 概念股出列

2019-10-14 14:29

油輪運價看升 新興、中航、裕民竊喜

2019-10-14 14:29

中美貿易戰降溫 多檔ETF噴發

2019-10-14 14:29

貿易戰暫息 股匯雙漲台積電飆新高

2019-10-14 14:23

5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40

台股再上萬一 法人：連假前有買的要抱緊

2019-10-14 12:32

利多發酵 潤泰材、慶豐富股價雙創新高

2019-10-14 12:31

美中談判進展激勵蘋概股 台股大漲195點站穩萬一

2019-10-14 11:27

伊朗油輪遇襲 新興、裕民、中航股價走強

2019-10-14 10:50

台股啟動補漲行情 元大台灣50量價齊揚

2019-10-14 09:55

台股開盤漲114.78點 站上11000點

2019-10-14 09:13

貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

2019-10-14 09:09

美中貿易談判進展助攻 台股再挑戰萬一

2019-10-14 08:58

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

升值受惠／南港、鄉林 營運升溫

2019-10-13 23:27

升值受惠／國產、台肥 買盤簇擁

2019-10-13 23:27

升值受惠／瓦城、鳳凰 績效亮眼

2019-10-13 23:27

升值受惠／聲寶、東元 獲利看旺

2019-10-13 23:27

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

一周盤前股市解析／水泥、消費 作帳行情燒

2019-10-13 23:12

陳奕光專欄／散熱族群兩利多 中長線俏

2019-10-13 23:12

大盤短線 盯三指標

2019-10-13 23:11

設備工程廠 Q3業績兩樣情

2019-10-13 23:10

系統整合業 9月營收站高崗

2019-10-13 23:10

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積電還能買嗎？八外資財測全都露

2019-10-13 21:46

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

台積、旺宏 認購聚光

2019-10-13 23:17

電子股飆漲 三族群外資喊「可長抱」

2019-10-14 12:05

大立光股價 八外資喊5字頭

2019-10-13 23:29

第一類接觸／金寶明年營運大爆發

2019-10-13 23:15

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

經濟解析／台積電飆天價 法人提醒要注意這件事

2019-10-14 17:11

中鋼9月營收跌破300億 示警看不到反彈信號

2019-10-14 16:06

汽車零件廠 Q4踩油門

2019-10-13 23:13

台股再上萬一 法人：連假前有買的要抱緊

2019-10-14 12:32

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40

超眾、雙鴻、泰碩 漲相佳

2019-10-13 23:12

升值受惠／國產、台肥 買盤簇擁

2019-10-13 23:27

設備工程廠 Q3業績兩樣情

2019-10-13 23:10

外資喊買 環球晶漲停帶動矽晶圓股漲勢

2019-10-14 12:31

台積周四法說 法人五問

2019-10-13 23:27

興櫃銅板股 漲勢凌厲

2019-10-13 23:12

大尺寸面板止跌 面板雙虎齊力上攻

2019-10-14 11:42

旭富原料藥出貨旺 營運報喜

2019-10-13 21:02

股匯雙漲 台股大漲176.99點收11,066

2019-10-14 13:46

達興材前三季獲利 創高

2019-10-13 23:10

貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

2019-10-14 09:09

擔心電子股漲多？ 第4季消費旺季概念股出列

2019-10-14 10:05

「乾杯」營收再創新高！9月上看2.97億大關

2019-10-14 16:27

立積第四季旺 股價再創歷史新高

2019-10-14 12:11

文曄Q3營收創新高、大聯大季增9%

2019-10-14 14:32

升值受惠／南港、鄉林 營運升溫

2019-10-13 23:27

全新、宏捷科 押長天期

2019-10-13 23:18

利多發酵 潤泰材、慶豐富股價雙創新高

2019-10-14 12:31

台積電法說未演先轟動 設備鏈沾光

2019-10-14 14:29

法人觀點／金寶擁轉單效益 動能強

2019-10-13 23:14

金寶總座沈軾榮攻新南向 眼光精準

2019-10-13 23:14

消費旺季 概念股出列

2019-10-14 14:29

明達醫上櫃案 櫃買將審議

2019-10-13 21:04

台股啟動補漲行情 元大台灣50量價齊揚

2019-10-14 09:55

台股再上萬一大關收漲176.99點 三大法人買超198.37億

2019-10-14 15:04

期貨商論壇／黃金期 分批布局

2019-10-13 23:08

台積電Q4營收 外資喊百億美元

2019-10-14 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top