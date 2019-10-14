國泰證：市場逆風加劇 投資級債券亮點浮現

2019-10-14 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北即時報導



今年第四季初始，國際金融市場即籠罩在詭譎氣氛下，美國最新公布的製造業採購經理人指數創下10年來新低紀錄，ADP就業人數（即美國非農就業人口，簡稱小非農）也不如預期，經濟數據疲軟與美國總統川普深陷彈劾風暴，拖累美股，資金自股市撤出轉往美債、黃金、日圓等避險資產。

國泰證券發布10月投資氣象觀點，全球主要股市及商品中，對黃金及美元抱持「正向」看法，其餘則站在「中立」看法；國泰證券表示，市場風險意識抬頭，提供債券市場較佳的投資機會，成為投資布局不可或缺的要角。

國泰證券表示，目前全球為抵禦經濟下行的趨勢，各國央行紛紛採取偏寬鬆的貨幣政策，截至2019年9月底，全球G20，僅英國、中國、日本、加拿大、阿根廷等五國尚未降息。最具指標意義的美國，在美國聯準會9月宣布降息1碼至1.75%至2%後，國際大型研究機構多預測Fed年底前再降息的機率達85%。

國泰證券認為，這也意味著寬鬆的利率環境將為債券市場扮演支撐的角色。

除了寬鬆的利率環境，經濟增長的放緩以及不穩定的地緣政治，對於金融市場的衝擊亦無法忽視，也直接改變投資人的資產配置偏好，舉凡歷時年餘的美中貿易戰、英國脫歐事件歹戲拖棚、中東地緣政治風險的升高、沙烏地政府財政的惡化等，皆促使市場避險情緒增溫，降低曝險（risk off）的趨勢下，資金持續湧入固定收益商品，推升債券價格水漲船高。

國泰證券指出，受到短期風險因素難以消退，聯準會年底降息機率提升，預期第四季債券市場將維持多頭格局，投資人不妨適度減碼股票部位，轉入債券市場將是現階段較佳的投資方針。而債券種類該如何選擇，考量美國及全球經濟同步出現疲軟，企業營運及獲利壓力將與日俱增，投資宜以信評高、體質優的投資級債券為優先對象。

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