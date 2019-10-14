親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

外資買超151.82億 買盤最愛這十檔

2019-10-14 18:06經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（14）日開高走高收在11,066.95點，大漲176.99點， 再度站上11,000點關卡，統計三大法人合計買超198.37億元，其中外資買超151.82億元，為今年來外資單日買超第五高；買超前十大個股中，ETF進檔4檔，另外，鴻海(2317)獲外資買超33,528張，居買超第三大個股。

美中雙方達成初步協議，台股在國慶連假過後表現強勢，今日以11,004.74點開高，台積電再創新高領軍各類股衝高，盤中一度衝達11,085.49點，終場以11,066.95點作收，上漲176.99點，漲幅1.63%，成交量1,588.25億元。

三大法人合計買超198.37億元，其中外資買超151.82億元，投信買超5.61億元，自營商買超（合計）40.92億元，其中自營商（自行買賣）買超7.17億元，自營商（避險）買超33.75億元。

統計買超前十大中，元大滬深300正2高居冠軍，外資單日買超79,530張；元大S&P原油正2居次，外資買超48,447張；鴻海居第三大，外資買超33,528張；其餘依序是友達、燿華、富邦上証正2、元大台灣50反1、聯電、群創、欣興。

台積電今日再創歷史新高，股價收在290元，上漲8元，漲幅2.83%，成交46,557張，統計三大法人今日同步買超台積電6,492張，其中外資買超4,962張，投信買超155張，自營商買超1,375張，市值增達7兆5,198億元，同步寫下歷史新高。

鴻海今日以74.5元，上漲1.6元，漲幅2.19%，成交48,146張，股價站上5日線及月線，市值達1兆327億元；至於股王大立光今日開高收平盤4,460元，外資買超89張，已連續3個交易日買超，投信買超6張，自營商賣超19張，合計三大法人買超76張。

外資台積電

相關新聞

股匯雙漲 台股大漲176.99點收11,066

2019-10-14 13:46

台股再上萬一 法人：連假前有買的要抱緊

2019-10-14 12:32

文曄Q3營收創新高、大聯大季增9%

2019-10-14 14:32

大尺寸止跌 面板雙虎展威

2019-10-14 14:29

消費旺季 概念股出列

2019-10-14 14:29

油輪運價看升 新興、中航、裕民竊喜

2019-10-14 14:29

中美貿易戰降溫 多檔ETF噴發

2019-10-14 14:29

貿易戰暫息 股匯雙漲台積電飆新高

2019-10-14 14:23

5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40

利多發酵 潤泰材、慶豐富股價雙創新高

2019-10-14 12:31

美中談判進展激勵蘋概股 台股大漲195點站穩萬一

2019-10-14 11:27

伊朗油輪遇襲 新興、裕民、中航股價走強

2019-10-14 10:50

台股啟動補漲行情 元大台灣50量價齊揚

2019-10-14 09:55

台股開盤漲114.78點 站上11000點

2019-10-14 09:13

貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

2019-10-14 09:09

美中貿易談判進展助攻 台股再挑戰萬一

2019-10-14 08:58

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

升值受惠／南港、鄉林 營運升溫

2019-10-13 23:27

升值受惠／國產、台肥 買盤簇擁

2019-10-13 23:27

升值受惠／瓦城、鳳凰 績效亮眼

2019-10-13 23:27

升值受惠／聲寶、東元 獲利看旺

2019-10-13 23:27

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

一周盤前股市解析／水泥、消費 作帳行情燒

2019-10-13 23:12

陳奕光專欄／散熱族群兩利多 中長線俏

2019-10-13 23:12

大盤短線 盯三指標

2019-10-13 23:11

設備工程廠 Q3業績兩樣情

2019-10-13 23:10

系統整合業 9月營收站高崗

2019-10-13 23:10

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積電還能買嗎？八外資財測全都露

2019-10-13 21:46

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

台積、旺宏 認購聚光

2019-10-13 23:17

電子股飆漲 三族群外資喊「可長抱」

2019-10-14 12:05

大立光股價 八外資喊5字頭

2019-10-13 23:29

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

第一類接觸／金寶明年營運大爆發

2019-10-13 23:15

汽車零件廠 Q4踩油門

2019-10-13 23:13

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

台股再上萬一 法人：連假前有買的要抱緊

2019-10-14 12:32

超眾、雙鴻、泰碩 漲相佳

2019-10-13 23:12

5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40

中鋼9月營收跌破300億 示警看不到反彈信號

2019-10-14 16:06

經濟解析／台積電飆天價 法人提醒要注意這件事

2019-10-14 17:11

升值受惠／國產、台肥 買盤簇擁

2019-10-13 23:27

設備工程廠 Q3業績兩樣情

2019-10-13 23:10

外資喊買 環球晶漲停帶動矽晶圓股漲勢

2019-10-14 12:31

台積周四法說 法人五問

2019-10-13 23:27

興櫃銅板股 漲勢凌厲

2019-10-13 23:12

旭富原料藥出貨旺 營運報喜

2019-10-13 21:02

大尺寸面板止跌 面板雙虎齊力上攻

2019-10-14 11:42

股匯雙漲 台股大漲176.99點收11,066

2019-10-14 13:46

達興材前三季獲利 創高

2019-10-13 23:10

貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

2019-10-14 09:09

擔心電子股漲多？ 第4季消費旺季概念股出列

2019-10-14 10:05

「乾杯」營收再創新高！9月上看2.97億大關

2019-10-14 16:27

升值受惠／南港、鄉林 營運升溫

2019-10-13 23:27

全新、宏捷科 押長天期

2019-10-13 23:18

立積第四季旺 股價再創歷史新高

2019-10-14 12:11

文曄Q3營收創新高、大聯大季增9%

2019-10-14 14:32

利多發酵 潤泰材、慶豐富股價雙創新高

2019-10-14 12:31

法人觀點／金寶擁轉單效益 動能強

2019-10-13 23:14

金寶總座沈軾榮攻新南向 眼光精準

2019-10-13 23:14

明達醫上櫃案 櫃買將審議

2019-10-13 21:04

台積電法說未演先轟動 設備鏈沾光

2019-10-14 14:29

台股啟動補漲行情 元大台灣50量價齊揚

2019-10-14 09:55

期貨商論壇／黃金期 分批布局

2019-10-13 23:08

台股再上萬一大關收漲176.99點 三大法人買超198.37億

2019-10-14 15:04

系統整合業 9月營收站高崗

2019-10-13 23:10

升值受惠／聲寶、東元 獲利看旺

2019-10-13 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top