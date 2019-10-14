外資買超151.82億 買盤最愛這十檔

2019-10-14 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台股今（14）日開高走高收在11,066.95點，大漲176.99點， 再度站上11,000點關卡，統計三大法人合計買超198.37億元，其中外資買超151.82億元，為今年來外資單日買超第五高；買超前十大個股中，ETF進檔4檔，另外，鴻海(2317)獲外資買超33,528張，居買超第三大個股。

美中雙方達成初步協議，台股在國慶連假過後表現強勢，今日以11,004.74點開高，台積電再創新高領軍各類股衝高，盤中一度衝達11,085.49點，終場以11,066.95點作收，上漲176.99點，漲幅1.63%，成交量1,588.25億元。

三大法人合計買超198.37億元，其中外資買超151.82億元，投信買超5.61億元，自營商買超（合計）40.92億元，其中自營商（自行買賣）買超7.17億元，自營商（避險）買超33.75億元。

統計買超前十大中，元大滬深300正2高居冠軍，外資單日買超79,530張；元大S&P原油正2居次，外資買超48,447張；鴻海居第三大，外資買超33,528張；其餘依序是友達、燿華、富邦上証正2、元大台灣50反1、聯電、群創、欣興。

台積電今日再創歷史新高，股價收在290元，上漲8元，漲幅2.83%，成交46,557張，統計三大法人今日同步買超台積電6,492張，其中外資買超4,962張，投信買超155張，自營商買超1,375張，市值增達7兆5,198億元，同步寫下歷史新高。

鴻海今日以74.5元，上漲1.6元，漲幅2.19%，成交48,146張，股價站上5日線及月線，市值達1兆327億元；至於股王大立光今日開高收平盤4,460元，外資買超89張，已連續3個交易日買超，投信買超6張，自營商賣超19張，合計三大法人買超76張。