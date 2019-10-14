經濟解析／台積電飆天價 法人提醒要注意這件事

2019-10-14 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台積電創辦人張忠謀。記者黃義書／攝影 分享 facebook 台積電(2330)挾著基本面營運表現優於預期，加上美中貿易戰達成初步協議的消息推動，今日股價、市值雙雙再飆上歷史新高，外資看好第4季營運，甚至喊出季營收上看百億美元，有機會再創新高；法人表示，在資金熱潮下，雖無法預估台積電的高點價位，但在空間有限下目前並不適合進場追高，甚至提醒要提防利多出盡的風險，逢高反而應趁機獲利了結。

台積電9月合併營收1,021.7億元，月減3.7%，年增7.6%；第3季合併營收2,930.46億元，季增21.6%，年增12.56%，表現優於財測目標，創下單季歷史新高；累計前九個月合併營收7,527.48億元，年增1.5%。

台積電第3季營運表現優於預期，法人看好第4季營收仍可持續成長，預估可望季增達雙位數；台積電10月17日法說會前已有多家外資目標價超過300元，最新外資報告更預估台積電第4季營收3,195億元(約103億美元)，季增9%、年增10%，有機會再創單季營收歷史新高；外資調高台積電目標價，由原先325元調高至364元，為目前外資圈最高的目標價。

台積電今日以291.5元開高，距300元大關已不遠，終場則以290元收盤，上漲8元，漲幅2.83%，成交46,557張，統計三大法人今日同步買超台積電6,492張，其中外資買超4,962張，投信買超155張，自營商買超1,375張，市值增達7兆5,198億元，同步寫下歷史新高。

證券分析師張陳浩表示，台積電是最貼近大盤的個股，在資金熱潮時，無法預估高點價位，但目前並不適合追高，若有壓回大跌時才是切入點，主要是考量目前利多不斷下，即使法說會的訊息很好，可能股價也不會大漲，頂多開個小紅，但如果有一些些的不如預期，恐將衝擊股價的表現。

證券分析師黃漢成則是提醒要留意利多出盡的風險，目前股價在高檔震盪，但不建議進場買進，因為，即使是以外資的300元以上目標價來看，上漲的空間也不大，還不如去買進低位階的成長股，他建議，手中有持股的投資人逢高應考慮先獲利出場。

另有法人表示，持有台積電者可以續抱，但手中沒有部位者，現在進場的壓力比較大，以短線先看300元來說，也沒有多大空間了，因此不建議在現在追高，可以等到壓回時再找買點；至於本周將舉行的法說會，包括第4季展望、資本支出等值得關注。