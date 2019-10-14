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股匯雙漲 台股大漲176.99點收11,066

2019-10-14 13:46經濟日報 高瑜君／台北即時報導

美中雙方已達成第一階段貿易協議，加上蘋果、台積ADR股價創新高，激勵今（14）日台股大漲176.99點開出，指數收在11,066.95點，成交量放大到1,588.25億元，其中，台積電股價、市值再次改寫歷史新高、而新台幣開高走高，勁揚2.7角，呈現股匯雙漲，開啟外資認錯回補行情。

受惠美中貿易協商持續傳出好消息，中國同意採購400億至500億美元農產品；而川普政府擱置原定周二（15）日對2,500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫。加上聯準會宣布將再度擴大資產負債表，且英國脫歐問題亦露出曙光，市場氛圍轉趨樂觀帶動美股全面上揚，亞股也表現強勢。

受到蘋果股價創高拉抬今日蘋概股表現，蘋概三王領軍，台積電股價創歷史新高價，達291.5元，市值也刷新紀錄，達7.55兆元，另外包含欣興、耀華、宏捷科、正崴、日月光投控、台達電等也有不錯表現。在電子權值股的拉抬下，加權指數市值也來到33.49兆元。

展望台股後市看法，兆豐國際投顧董事長李秀利表示，短線利多拉抬指數走高，指數呈現區間表現，預期在10,950至11,300間，由於美中貿易戰、英國脫歐短線得到緩解，不過變化也快，後續要持續關注事件發展及國際股市表現。

另外，關注周四（17）日台積電法說，由於第3季表現比預期來的好，有機會上修第4季財測，關注明年展望以及配息狀況。最後，為周五（18）日的中國GDP數字公布。

美中雙方已達成第一階段貿易協議，加上蘋果、台積ADR股價創新高，激勵今（14）日...
美中雙方已達成第一階段貿易協議，加上蘋果、台積ADR股價創新高，激勵今（14）日台股大漲176.99點開出，指數收在11,066.95點，成交量放大到1,588.25億元。 圖／聯合報系資料照片
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台積電英國脫歐

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