5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北即時報導



今年第3季台股基金基金經理人選股發威，平均績效逾9%，賺贏大盤的十倍之多，前二名報酬率更是比平均績效多出一倍以上。勝出基金經理人分享早先市場挖掘出潛力股的勝出關鍵在於勤跑公司做研究，並認為看好5G概念股至少持續旺到明年。

統計第3季台股基金績效，第一名是19.69%的野村高科技基金，第二名由野村e科技基金以19.12%奪得，第三名則是17.99%的保德信全球中小基金；至於團體獎，無疑是由野村投信摘下，在前十名中占擁五席，除第一、第二名外，野村優質、野村積極成長、野村成長分居第七至第九名，保德信、安聯、台新、國泰、統一各拿到一席。

野村投信內部員工形容，「我們家台股基金經理人一到下午都去拜訪公司」。謝文雄同時兼任野村高科技、野村e科技的經理人，被問到操盤策略時，他說，投信以選股為主，而選股前，必須先判斷大盤走多或走空，若大盤從底部往上，必須找出有希望的產業，「產業比我們還領先（趨勢變化），資本市場半年後才發酵。產業很早就發現去美化、去中化趨勢。」

謝文雄在去年第4季嗅到市場氣氛轉變，包括美國聯準會的利率、貨幣政策轉變，從原本升息、縮表轉為寬鬆，而中美貿易戰加速中國自製企圖、中國政策致力刺激內地消費，最重要的是原訂2020年發放5G商用牌照提前至2019年6月，對照過往4G發展歷程，「現在買（5G相關產業股）都很放心，到2020、2021年都是基地台等建置高點。」謝文雄從去年第4季到今年第1季陸續布局5G概念股，成為推升第3季乃至今年以來佳績的重要關鍵。

展望後市，謝文雄指出，科技業在12月15日仍將受惠拉貨，明年第1季會轉弱，但整體而言，5G明年會比今年好，因此股價若拉回，會再進場。至於看好哪些5G次族群？他說，5G上中下游涉及產業眾多，必須看相對位置，才能行動。