親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

「日職天皇」逝世：400勝神話背後的自律精神

5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

今年第3季台股基金基金經理人選股發威，平均績效逾9%，賺贏大盤的十倍之多，前二名報酬率更是比平均績效多出一倍以上。勝出基金經理人分享早先市場挖掘出潛力股的勝出關鍵在於勤跑公司做研究，並認為看好5G概念股至少持續旺到明年。

統計第3季台股基金績效，第一名是19.69%的野村高科技基金，第二名由野村e科技基金以19.12%奪得，第三名則是17.99%的保德信全球中小基金；至於團體獎，無疑是由野村投信摘下，在前十名中占擁五席，除第一、第二名外，野村優質、野村積極成長、野村成長分居第七至第九名，保德信、安聯、台新、國泰、統一各拿到一席。

野村投信內部員工形容，「我們家台股基金經理人一到下午都去拜訪公司」。謝文雄同時兼任野村高科技、野村e科技的經理人，被問到操盤策略時，他說，投信以選股為主，而選股前，必須先判斷大盤走多或走空，若大盤從底部往上，必須找出有希望的產業，「產業比我們還領先（趨勢變化），資本市場半年後才發酵。產業很早就發現去美化、去中化趨勢。」

謝文雄在去年第4季嗅到市場氣氛轉變，包括美國聯準會的利率、貨幣政策轉變，從原本升息、縮表轉為寬鬆，而中美貿易戰加速中國自製企圖、中國政策致力刺激內地消費，最重要的是原訂2020年發放5G商用牌照提前至2019年6月，對照過往4G發展歷程，「現在買（5G相關產業股）都很放心，到2020、2021年都是基地台等建置高點。」謝文雄從去年第4季到今年第1季陸續布局5G概念股，成為推升第3季乃至今年以來佳績的重要關鍵。

展望後市，謝文雄指出，科技業在12月15日仍將受惠拉貨，明年第1季會轉弱，但整體而言，5G明年會比今年好，因此股價若拉回，會再進場。至於看好哪些5G次族群？他說，5G上中下游涉及產業眾多，必須看相對位置，才能行動。

5G4G台股

相關新聞

台股開盤漲114.78點 站上11000點

2019-10-14 09:13

貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

2019-10-14 09:09

台股再上萬一 法人：連假前有買的要抱緊

2019-10-14 12:32

利多發酵 潤泰材、慶豐富股價雙創新高

2019-10-14 12:31

美中談判進展激勵蘋概股 台股大漲195點站穩萬一

2019-10-14 11:27

伊朗油輪遇襲 新興、裕民、中航股價走強

2019-10-14 10:50

台股啟動補漲行情 元大台灣50量價齊揚

2019-10-14 09:55

美中貿易談判進展助攻 台股再挑戰萬一

2019-10-14 08:58

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

升值受惠／南港、鄉林 營運升溫

2019-10-13 23:27

升值受惠／國產、台肥 買盤簇擁

2019-10-13 23:27

升值受惠／瓦城、鳳凰 績效亮眼

2019-10-13 23:27

升值受惠／聲寶、東元 獲利看旺

2019-10-13 23:27

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

一周盤前股市解析／水泥、消費 作帳行情燒

2019-10-13 23:12

陳奕光專欄／散熱族群兩利多 中長線俏

2019-10-13 23:12

大盤短線 盯三指標

2019-10-13 23:11

設備工程廠 Q3業績兩樣情

2019-10-13 23:10

系統整合業 9月營收站高崗

2019-10-13 23:10

產業熱區／台股再戰萬一 聚焦3條鏈

2019-10-13 13:26

美中貿談打光 台股補漲戰前高

2019-10-13 13:26

分析師：美股神助攻 台股技術指標逆轉 結算行情升溫

2019-10-13 11:59

美中達成階段性貿易協議 台股有望補漲

2019-10-13 11:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積電還能買嗎？八外資財測全都露

2019-10-13 21:46

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

台積、旺宏 認購聚光

2019-10-13 23:17

大立光股價 八外資喊5字頭

2019-10-13 23:29

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

第一類接觸／金寶明年營運大爆發

2019-10-13 23:15

汽車零件廠 Q4踩油門

2019-10-13 23:13

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

7奈米產能滿載 台積電17日法說會可望報喜

2019-10-13 16:39

超眾、雙鴻、泰碩 漲相佳

2019-10-13 23:12

美中貿談打光 台股補漲戰前高

2019-10-13 13:26

產業熱區／台股再戰萬一 聚焦3條鏈

2019-10-13 13:26

權證教戰／台積電領盤 也要防煙霧彈

2019-10-13 13:26

設備工程廠 Q3業績兩樣情

2019-10-13 23:10

升值受惠／國產、台肥 買盤簇擁

2019-10-13 23:27

台積周四法說 法人五問

2019-10-13 23:27

興櫃銅板股 漲勢凌厲

2019-10-13 23:12

旭富原料藥出貨旺 營運報喜

2019-10-13 21:02

達興材前三季獲利 創高

2019-10-13 23:10

貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

2019-10-14 09:09

從期貨看現貨／美股神助攻 台指期結算惹遐思

2019-10-13 13:26

擔心電子股漲多？ 第4季消費旺季概念股出列

2019-10-14 10:05

全新、宏捷科 押長天期

2019-10-13 23:18

法人觀點／金寶擁轉單效益 動能強

2019-10-13 23:14

明達醫上櫃案 櫃買將審議

2019-10-13 21:04

金寶總座沈軾榮攻新南向 眼光精準

2019-10-13 23:14

升值受惠／南港、鄉林 營運升溫

2019-10-13 23:27

承業醫9月營收3.4億 年增逾22%

2019-10-13 20:46

系統整合業 9月營收站高崗

2019-10-13 23:10

期貨商論壇／黃金期 分批布局

2019-10-13 23:08

電子股飆漲 三族群外資喊「可長抱」

2019-10-14 12:05

5G概念股還可以熱多久？ 冠軍操盤手這樣說

2019-10-14 12:40

台股啟動補漲行情 元大台灣50量價齊揚

2019-10-14 09:55

升值受惠／聲寶、東元 獲利看旺

2019-10-13 23:27

陳奕光專欄／散熱族群兩利多 中長線俏

2019-10-13 23:12

全民權證／緯穎 二檔有看頭

2019-10-13 23:18

欣技攻智慧零售 報捷

2019-10-13 23:09

寶成、六角 四檔活力旺

2019-10-13 23:18

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

大盤短線 盯三指標

2019-10-13 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top