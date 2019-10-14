台股再上萬一 法人：連假前有買的要抱緊

2019-10-14 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台股近期反覆衝關11,000點大關，在美中貿易戰達成初步協議的消息激勵下，國慶日連假後的第一個交易日，大盤指數一開盤就衝上11,004.74點，電子股、金融股、傳產股齊漲，呈現量價齊揚的強勢，法人看好今日再上萬一，在內容上跟先前不一樣，認為可以站的穩一點，有持股要續抱，但若要加碼，則以低位階、漲價概念股為優先。

台股今(14)日開高呈現量價齊揚的表現，台積電(2330)再攻上歷史新天價，盤中漲幅逾3%，股王大立光、鴻海盤中漲幅逾1%，不光是權值股，其他各類股也是上漲的攻勢，包括PCB，由弱轉強股的PA、散熱族群，甚至是上周未漲的銅箔基板股等，大盤指數開高後，一度拉升至11,085.49點，盤中守穩在11,000點之上。

證券分析師張陳浩表示，台股已反覆測試萬一大關，的確在站上萬一之後心理關卡會較重，畢竟還是會有居高思危的擔憂；但今日上漲的內容不錯，可以說是全面點火的漲勢，電子、金融、傳產股齊揚之外，資產股也展現強勢，加上新台幣同步大漲，這次再站上萬一會站的比較穩一點，可望朝今年高點突破。

他表示，手上有持股的可續抱，在國慶連假前買的更要抱緊，但若想加碼，建議先等拉回，至於布局的標的，資產股以具商辦概念為標的，金融股可以留意二線金控股、電子股則是以去年整理可望轉強的漲價概念股，包括工具機、矽晶圓、被動元件等。