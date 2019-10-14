利多發酵 潤泰材、慶豐富股價雙創新高

2019-10-14 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



其他股今日有多檔強勢股表態，包括跨入離岸風電市場供應鏈的潤泰材（8463）一開盤即有大單敲進，推升股價量燈攻頂，並成功鎖在漲停價位36元，成為強勢指標，漲停委買掛1,300餘張，股價亦來到16個月新高價；另外，窗簾股慶豐富（9935）反應9月營收豐收，吸引買盤簇擁，推升盤中股價來到40元，漲幅逾7%，不僅持續創下今年以來高點，並創近年新高。

潤泰材公告9月營收2.47億元，月減5.6%，年增11.20%，累計前三季營收22.55億元，較去年同期成長16.79%。公司因近期股價飆漲遭警示，並公告自結8月稅後淨利1,100萬元，每股盈餘0.07元。潤泰材近期漲勢主要反應其產品獲得基座水下灌漿材認證，市場看好，離岸風電基座水下灌漿材商機破百億元，潤泰材為在地廠商，更添優勢，未來來自離岸風電基座水下灌漿材的業績貢獻可觀。

慶豐富今年以來股價也呈現飆漲，今年以來股價漲幅126.6%，主要反應業績成長。慶豐富9月營收5.29億元，月增率12.14%，年增率43.72%，累計前三季營收41.73億元，年增率26.89%。法人表示，由於2019年起美國所有實體店面零售商將禁售有拉繩窗簾，只能銷售「無拉繩」窗簾，隨著北美與歐洲龐大無拉繩窗簾換裝市場與新市場的訂單成長需求，且慶豐富產品競爭力也不斷跟進，帶動業績表現。

慶豐富近年實行減法策略，持續降低低毛利率產品，提高窗簾比重，今年窗簾營收占比可望達7成，同時客製化比重也持續攀升，有助獲利表現。