貿易戰休兵 台股開盤飆漲逾百點

美中雙方已達成第一階段貿易協議，加上蘋果、台積ADR股價創新高，激勵今（14）日台股大漲114.78點開出，指數為11,004.94點，台積電股價再次改寫歷史新高來到291.5元，呈現股匯雙漲，早盤漲勢持續擴大，挑戰前波高點11,097點。

受惠美中貿易協商持續傳出好消息，中國同意採購400億至500億美元農產品；而川普政府擱置原定周二（15）日對2,500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率15日起從25%調高到30%的計畫。加上，聯準會宣布將再度擴大資產負債表，且英國脫歐問題亦露出曙光，市場氛圍轉趨樂觀帶動美股全面上揚。

道瓊工業指數一度大漲逾500點，尾盤漲幅縮小，終場勁揚319.92點，漲幅1.21%，收在2,6816.59點；標準普爾500指數上漲32.14點，漲幅1.09%，收在2,970.27點；那斯達克綜合指數猛漲106.26點，漲幅1.34%，收在8,057.04點；費城半導體指數上漲35.34，漲幅2.27，收在1,591.13點。

統一頭投顧指出，美中貿易戰突然緩和，雙方達成有限度的協議；加上Fed重啟寬鬆，以及英國脫歐有解，原來干擾市場的因素，突然一掃而空，台股後市有機會補漲。建議持續低接前景較佳的類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。