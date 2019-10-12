美中貿易戰休兵 台股挑戰今年最高

2019-10-12 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉德宜 ／台北即時報導



美中貿易談判達成第一階段協議，法人認為優於市場預期，並預估14日開盤的台股將先回補9日下跌127點缺口站回11,000點，並蓄勢挑戰今年最高11,097點。

凱基投顧董事長朱晏民指出，本輪協商將最為關鍵是10月15日生效的2,500億美元關稅上調至30%擱置，美中貿易開火大戰有機會「到此為止」，整體來看，對全球市場的影響隨著美國總統大選展開將逐漸式微，尤其美國不佳的製造業採購經理人指數（PMI）實為補跌，台、韓等已先觸底反彈，預估全球與美國製造業指數均將回升，企業資本支出循環也觸底，預計企業獲利也將調升。

惟美國總統川普對延到12月中、包括iPhone在內的手機等商品加徵關稅並未鬆口，以及不會對華為禁令放手，這對台灣影響較大的手機、5G及先進製程仍不時產生干擾，也是未來台股在消息面上須留意的波動；正是不會放過華為，「去美化」效應也正式成為受惠台廠的基本面。

台新投顧副總經理黃文清也認為，本次美中談判比預期來得順利，但因川習雙方正式協議可能到11月中APEC高峰會上簽署，而簽署內容是否與目前公布的有差異，以及這段期間是否撕破協議，都是未來不可預測的風險。

美中達成第一階段協議，美國聯準會月底降息機率是否下滑，黃文清認為，未來美股再度走升，降息壓力自然降低，但今年內還是有機會；朱晏民也認為今年內會降息一次，不過，聯準會關注是在已讓服務業PMI承壓的製造業PMI表現，加上目前無通貨膨脹壓力，以預防經濟下滑為前提，預估10月降息機率高於12月。

也因氣氛轉向樂觀，法人認為國慶連假前先修正的台股，14日開盤將先回補9日下跌的點數，尤其是這幾天ADR驚驚漲的台積電，將再度帶領指數翻越11,000點。朱晏民說，台積電基本面太好，而且17日也將舉行法說會，是台股未來最重要的拉抬與支撐；黃文清則說，除了越過萬一關卡，還有機會挑戰11,097今年最高，至於28年最高的11,270點，仍視美中貿易談判後續變化。