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連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

下周台股 聚焦台積電法說、Q3營收效應

2019-10-12 10:52經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

台股本周在台積電（2330）領軍下，一度攻上「萬一」，隨著中美貿易戰談判今（12）日帶來好消息，激勵美股走強，台股下周表現具想像空間。法人不約而同指出，中美雙方的談判進展，是最需要注意的議題之一；另外，時序邁入第四季，台灣上市櫃公司近期揭曉第三季營收，接下來將陸續公布第三季財報，預計也會成為影響盤勢的焦點。

國內部分，首要聚焦台積電10月17日法說會，黃文清指出，其對目前蘋果商品銷售狀況、接下來到年底的成長性，要多加留意。另，華南投顧董事長儲祥生則表示，第三季營收表現較佳的族群，可能影響大盤走勢，需特別留意的概念股，包括5G、散熱、CCL（銅箔基板）、砷化鎵、通訊、記憶體等。

台積電受惠蘋果、超微和海思新晶片出貨動能強勁，日前公告9月合併營收1,021.7億元，月減3.7%，年增7.6%；第三季合併營收達2,930.46億元，季增21.6%，超越財測上限目標，優於預期，同時創下歷史單季新高；前三季合併營收年增1.5%；本月7奈米產品量產出貨，營運添想像空間。市場看好，其全年合併營收創新高可期。

台積電擁業績助攻，近期股價走強，上周二（8日）曾衝上286.5元歷年新高，市值擠身全球第23大企業。儲祥生表示，台積電扮演台股攻上「萬一」的最重要角色，外資近期對其看法偏樂觀、持續加碼，台積電股價尚有上漲空間，甚至有機會能上到300元。

另，美股向來與台股走勢息息相關，中國大陸與美國雙方第13輪貿易談判，取得實質進展後，激勵道瓊工業平均指數、標普500指數、以及那斯達克綜合指數齊力喊漲，可望替台股走勢帶來正面助益。黃文清及儲祥生不約而同表示，中美貿易戰的談判結果，是近期最需關注的話題，另外美國上市櫃公司從10月中旬開始公布財報，也要多加留意。

經過超過一天磋商，美國總統川普今天宣布，雙方在智慧財產權、金融服務及農產品採購方面達成協議，中國同意採購400到500億美元美國農產品，美國同意暫緩原定於15日啟動的2,500億美元中國商品關稅。川普補充說明，不預期協議未來幾星期內破局，「但不排除這個可能性」。

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