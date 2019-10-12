股海常勝軍／兩大法寶 IC製程勝利方程式

2019-10-12 00:29 經濟日報 朱成志



10月8日，台股在台積電創天價286.5元帶動下，指數突破「萬一」大關漲到11,017點，外資8月賣過頭，8/1~29大賣1,363億元，8月30日大舉買超151億元開始，延續到10月9日買超累計1,160億元，外資只靠「回補」應該就可以突破今年5月3日高點11,097點，甚至離去年1月11,270點也相隔不遠，可見台股已經準備好，隨時可以挑戰「28年新高」了，但國際盤並不好。

美中10月10日談判前，美國把涉入對新疆維吾爾族監控的大陸海康威視等八家陸企，也如華為一樣列入實體黑名單，引發中共外交部強硬回應，而大陸也放話，會大幅限縮談判的議題；加上NBA火箭隊總經理莫雷「撐港」言論風波，NBA主席席佛又表態支持莫雷言論自由後，大陸宣布暫停NBA賽事轉播，多家陸企也跟進抵制，NBA丟了千億商機，更不利美中貿易戰談判。川普又警告別惡劣平息港混亂，他之前認為會達成協議，現在難了，港媒指出劉鶴代表團將提前離美，第4季國際經濟情勢也不太好。

德國8月工業訂單連續15個月下挫，德國經濟已經陷入衰退，歐洲相對辛苦；日本景氣也下挫到「惡化」，美國第3季財報狀況不好，川普打華為，中國就「去美化」少買美國晶片，半導體股價大都下滑，川普的貿易戰後遺症愈來愈多，第3季標普500成分股盈餘預估會下滑4%，是三年來最慘狀況，也因為經濟數據不好，市場認為10月底美國聯準會降息機率上升。

台灣9月出口281億美元，年減4.6%，比原先預估的更差，當然第4季有機會止跌回升，但今年整年的出口可能變負成長。電子產業最重要的後勤供應商，台灣IC通路龍頭大聯大、文曄同步公告，主要客戶美商德儀TI將在明年收回經銷代理權，牽動每年1,100億元的龐大營收，代表IC通路利潤愈來愈少，德儀是美國晶片大廠，也是全世界類比IC的龍頭，有四家大通路商，這次全部收回來自己做。

神奇的是即使國際有利空，台股相對強，主流風向最近跟著5G及中國下單的腳步，台積電是中國「去美化」政策下最重要的合作夥伴，大陸IC設計公司沒有台積電先進製程，那有辦法趕上美國一流半導體晶片廠？所以台積電周邊的IP及NRE股紅了，IP是指intellectual property矽智財，指某一方提供晶片設計的可重用模組；NRE是指Non-recurring engineering，即支付給研究、開發、設計和測試某項新產品的一次費用服務。中國拚半導體，台灣IC製程服務異軍突起，「IP+NRE」成勝利方程式，如M31、世芯-KY、晶心科、創意、智原就有機會。

我在9月28日的專欄提出目前已是「中概股第三階段」，由「中國製造→中國消費→中國下單」，當時舉例的WiFi晶片立績又創天價，由年初43元漲到212元，PA功率放大器的宏捷科，9月營收年增94%，由5月不到40元飆到100元，正如當時標題「中國下單受惠股喜孜孜」。

香港反送中事件擴大，暴徒遍地開花全面破壞，這已不是抗爭而是內亂，只會造成一種結果：「香港愈亂，台股愈好」。全球新興市場基金經理人一定調降港股部位，來台灣飲茶吃廣東菜也可以吧！當然台股不是全好，台塑四寶第3季股息入帳多，王文淵就坦言明年難逃苦日子。第4季選舉行情正熱，目前台股相對強，明年則要看大選結果如何，才能決定台股的方向吧！（作者是萬寶投顧董事長）