營收連三增股 多頭先鋒

2019-10-11 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北即時報導



台股在蘋果、非蘋年度新機皇亮相拚場，5G長線需求顯現等有利因素下，業績旺季效應明顯發酵，上市櫃公司9月交出好成績，營收連三個月或以上走高、法人又聯手加碼的華通（2313）、國巨、義隆等18檔個股，將扛起台股重返11,0000點大關的人氣大旗。

統計至目前止，已有約1,571家、九成上市櫃公司公布9月營收，其中聚陽、華通、旺宏、智邦、瑞昱等71家公司創下歷史新高；上市櫃公司營收至少連續三個月逐月走高，且法人圈對後續基本面認為無虞近期加碼逾千張個股，包括華通、國巨、義隆、日月光投控、智邦、雙鴻、奇鋐、宏捷科等18檔。

第一金投顧董事長陳奕光表示，由於美聯準會主席鮑爾釋放可能再次擴大資產負債表，以避免近期貨幣市場出現動盪的訊息，意味繼歐、美、中陸續降息或降準後，國際貨幣市場再次寬鬆，在資金行情推動下，現階段選股宜從基本面出發，營收逐月增加且法人看好接下來第4季營運前景個股，將是法人、大戶資金現階段追逐標的。

統一投顧董事長黎方國表示，營收月月高等基本面突出個股，主要集中在PCB、封測、功率放大器、散熱、觸控、被動元件等族群，且觀察9月上市櫃公司整體業績表現，受美中貿易戰等不確定性因素影響，創新高公司家數維持5月以來的七、八十家水準，不比去年同期80到100家的表現，顯示貿易戰已開始影響許多產業旺季效應、旺季業績成長動能也不是全體公司受惠，而是出現集中在少數族群上，以進入拉貨期的蘋果、非蘋、5G等供應鏈為主，因此觀察業績前景變化先期指標的營收表現，業績逐月走高個股有機會成為資金追逐焦點。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，法人提前卡位的營收月月高股，目前仍各據業績題材或利基市場，像是法人看好華通第4季、明年業績成長動能，被動元件則是景氣出現自谷底回溫跡象，5G長線需求也逐漸反應在各次族群業績上，營收月月高個股將是目前進可攻、退可守的標的。