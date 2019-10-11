全球責任投資規模達30.7兆美元 永豐金證：ESG投資夯

2019-10-11 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北即時報導



ESG責任投資新浪潮在全球發酵，永豐金證券舉辦第五屆「ESG投資論壇」，總經理江偉源表示，全球責任投資規模已達30.7兆美元，台灣已有149家機構投資人簽署「盡職責任投資守則」，投資人與上市櫃公司都在學習如何接軌這股強大的國際趨勢，創造投資獲利與社會共同利益的循環效應。

ESG責任投資包括環境、社會責任與公司治理三大面向，在投資決策中除了傳統的基本面財報分析，另加上ESG分析評估；根據「全球永續投資聯盟」的2018年永續投資報告顯示，全球永續投資規模達30.7兆美元，簽署聯合國責任投資原則的投資機構約1,900家，顯見永續投資的規模和需求強大。

江偉源表示，台灣已有350家上市櫃公司發佈CSR報告書，簽署「盡職責任投資守則」機構投資人從去年的98家增加至目前149家，外資在台股的投資布局也看ESG表現，包括上市櫃公司及機構投資人，都需要回應ESG的投資需求。

論壇由永豐金證券、臺灣證券交易所、Baillie Gifford及臺北大學商學院共同舉辦，Baillie Gifford董事Marianne Harper Gow在會中表示，從投資角度上實行ESG企業評估的實務經驗來看，良好的公司治理帶來更好的決策跟資源分配。

江偉源表示，永豐金證券長期持續關注ESG議題，積極發揮券商在資本市場中「盡職責任投資」的角色功能，是國內第一家也是唯一長期投入ESG推動的券商，已連續五年舉辦論壇，永豐金證券目前包括香港及倫敦均有據點，在美國也有良好的合作夥伴，能夠以全球性視野來推動ESG投資，協助ESG表現出色的企業彰顯其公司價值。