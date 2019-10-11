親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中美談判登場 大陸宣布明年起全面開放資本市場

好市多改收停車費 她購物順暢才知原來大家都來這招

全球責任投資規模達30.7兆美元 永豐金證：ESG投資夯

2019-10-11 16:49經濟日報 記者周克威／台北即時報導

ESG責任投資新浪潮在全球發酵，永豐金證券舉辦第五屆「ESG投資論壇」，總經理江偉源表示，全球責任投資規模已達30.7兆美元，台灣已有149家機構投資人簽署「盡職責任投資守則」，投資人與上市櫃公司都在學習如何接軌這股強大的國際趨勢，創造投資獲利與社會共同利益的循環效應。

ESG責任投資包括環境、社會責任與公司治理三大面向，在投資決策中除了傳統的基本面財報分析，另加上ESG分析評估；根據「全球永續投資聯盟」的2018年永續投資報告顯示，全球永續投資規模達30.7兆美元，簽署聯合國責任投資原則的投資機構約1,900家，顯見永續投資的規模和需求強大。

江偉源表示，台灣已有350家上市櫃公司發佈CSR報告書，簽署「盡職責任投資守則」機構投資人從去年的98家增加至目前149家，外資在台股的投資布局也看ESG表現，包括上市櫃公司及機構投資人，都需要回應ESG的投資需求。

論壇由永豐金證券、臺灣證券交易所、Baillie Gifford及臺北大學商學院共同舉辦，Baillie Gifford董事Marianne Harper Gow在會中表示，從投資角度上實行ESG企業評估的實務經驗來看，良好的公司治理帶來更好的決策跟資源分配。

江偉源表示，永豐金證券長期持續關注ESG議題，積極發揮券商在資本市場中「盡職責任投資」的角色功能，是國內第一家也是唯一長期投入ESG推動的券商，已連續五年舉辦論壇，永豐金證券目前包括香港及倫敦均有據點，在美國也有良好的合作夥伴，能夠以全球性視野來推動ESG投資，協助ESG表現出色的企業彰顯其公司價值。

永豐金
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

首次出手就上手／漲一倍賣不賣？存股六大關鍵時刻一次掌握

2019-10-11 10:52

美中談判觀大盤…2種情境 4大指標

2019-10-11 00:08

台股節後走勢 盯四大事

2019-10-11 00:35

Q4發燒股怎麼選？搭趨勢、看獲利

2019-10-11 13:00

14檔營收績優股 台股連假衝關焦點

2019-10-11 11:00

半導體9月營收強 8檔連3月營收新高

2019-10-11 13:09

光纖、TWS第4季續強 水泥、醫美、餐飲年底重頭戲

2019-10-11 11:07

券商ETP競賽 元大富邦獲獎

2019-10-11 00:35

運動休閒鏈 法人點名 後市可期

2019-10-11 00:35

生技股受惠選舉題材 後市不看淡

2019-10-11 00:35

三類績優股 將獲資金青睞

2019-10-11 00:35

浮現轉單效益…東協概念股 贏家出列

2019-10-11 00:35

就市論勢／汽車零件、食品 有看頭

2019-10-10 22:45

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

首次出手就上手／漲一倍賣不賣？存股六大關鍵時刻一次掌握

2019-10-11 10:52

台股節後走勢 盯四大事

2019-10-11 00:35

14檔營收績優股 台股連假衝關焦點

2019-10-11 11:00

三類績優股 將獲資金青睞

2019-10-11 00:35

生技股受惠選舉題材 後市不看淡

2019-10-11 00:35

浮現轉單效益…東協概念股 贏家出列

2019-10-11 00:35

運動休閒鏈 法人點名 後市可期

2019-10-11 00:35

樺漢迎旺季 業績帶勁

2019-10-10 22:53

14檔營收9月創新高、Q3續成長 法人敲進

2019-10-11 13:06

光纖、TWS第4季續強 水泥、醫美、餐飲年底重頭戲

2019-10-11 11:07

Q4發燒股怎麼選？搭趨勢、看獲利

2019-10-11 13:00

美中談判觀大盤…2種情境 4大指標

2019-10-11 00:08

半導體9月營收強 8檔連3月營收新高

2019-10-11 13:09

大樹 年營收拚增三成

2019-10-10 22:55

網家9月營收 創同期新高

2019-10-10 22:55

就市論勢／汽車零件、食品 有看頭

2019-10-10 22:45

柏文增一成 本季動能強

2019-10-10 22:44

網家三策略奏功 3C賣贏實體店

2019-10-10 22:55

券商ETP競賽 元大富邦獲獎

2019-10-11 00:35

金價上有壓下有撐 短線可望偏多

2019-10-11 13:11

聯德-KY+10% 攀今年高點

2019-10-10 22:44

全球責任投資規模達30.7兆美元 永豐金證：ESG投資夯

2019-10-11 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top