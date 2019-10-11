親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全力逆轉戰局 孫大千：韓國瑜11月中與蔡英文黃金交叉

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

光纖、TWS第4季續強 水泥、醫美、餐飲年底重頭戲

2019-10-11 11:07經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

上市櫃公司密集公布年報，成為盤面重心之一。觀察獲利績優股中，不乏具成長性與競爭優勢的利基型個股。即便在景氣不確定下，仍能交出獲利亮眼成績單，成為投資人進可攻退可守的標的。

元富投顧總經理鄭文賢表示，受惠5G題材爆發，蘋果新機銷售狀況優於預期，以及去年美化效應持續延燒，看好9月營收表現出色的個股，可望在今年第4季到明年都具有漲勢。

除了今年來漲幅超過一倍的散熱、PCB、銅箔基板（CCL）外，鄭文賢最看好光纖類股及真無線藍牙耳機（TWS）供應鏈。

鄭文賢解釋，未來5G多元化應用，除了傳統大型基地台外、用於提高傳輸流量的小型基地台也將在各種不同場域中布建，今年漲勢較溫和的光纖族群，有機會在明年出現大爆發。

另外，TWS近年需求明顯增溫。隨著蘋果、華為兩大手機品牌大廠新機登場，TWS搭上年底換機潮，市場滲透率可望進一步提升，挹注供應鏈業績動能。

日盛投顧總經理鐘國忠則指出，第4季看好的電子族群仍以獲利展望佳，體質健全的5G 散熱、IC設計、PCB為主。但隨著這些產業財報利多已反應在股價上，因此建議在篩選上，可選上游產業，或產品線具高毛利優勢的族群，股價向上拓展空間大。

由於電子股漲多，投資人也可將焦點轉移至非電產業。鐘國忠表示，像是往年第4季為傳統旺季的水泥，今年持續受惠中國大陸環保政策及錯峰生產，量價齊揚；接下來，進入年底消費旺季，除了百貨週年慶登場，百貨、零售類股題材增溫外，同時也看好年底在尾牙、年終獎金效應下，餐飲和醫美業者可望直接受惠。

5G藍牙耳機華為蘋果
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

14檔營收績優股 台股連假衝關焦點

2019-10-11 11:00

台股節後走勢 盯四大事

2019-10-11 00:35

美中談判觀大盤…2種情境 4大指標

2019-10-11 00:08

券商ETP競賽 元大富邦獲獎

2019-10-11 00:35

運動休閒鏈 法人點名 後市可期

2019-10-11 00:35

生技股受惠選舉題材 後市不看淡

2019-10-11 00:35

三類績優股 將獲資金青睞

2019-10-11 00:35

浮現轉單效益…東協概念股 贏家出列

2019-10-11 00:35

就市論勢／汽車零件、食品 有看頭

2019-10-10 22:45

台指期創高拉回 法人：有利下周表現

2019-10-10 13:44

迎大選 法人票投生技股

2019-10-10 13:44

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

時勢造英雄 法人盤點眼球概念股

2019-10-10 13:50

台股節後走勢 盯四大事

2019-10-11 00:35

三類績優股 將獲資金青睞

2019-10-11 00:35

迎大選 法人票投生技股

2019-10-10 13:44

生技股受惠選舉題材 後市不看淡

2019-10-11 00:35

浮現轉單效益…東協概念股 贏家出列

2019-10-11 00:35

運動休閒鏈 法人點名 後市可期

2019-10-11 00:35

台指期創高拉回 法人：有利下周表現

2019-10-10 13:44

樺漢迎旺季 業績帶勁

2019-10-10 22:53

美中談判觀大盤…2種情境 4大指標

2019-10-11 00:08

日盛投顧：台股宜盡速收復月線 方能維持偏多

2019-10-10 17:20

大樹 年營收拚增三成

2019-10-10 22:55

網家9月營收 創同期新高

2019-10-10 22:55

就市論勢／汽車零件、食品 有看頭

2019-10-10 22:45

14檔營收績優股 台股連假衝關焦點

2019-10-11 11:00

柏文增一成 本季動能強

2019-10-10 22:44

網家三策略奏功 3C賣贏實體店

2019-10-10 22:55

券商ETP競賽 元大富邦獲獎

2019-10-11 00:35

光纖、TWS第4季續強 水泥、醫美、餐飲年底重頭戲

2019-10-11 11:07

聯德-KY+10% 攀今年高點

2019-10-10 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top