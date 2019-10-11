光纖、TWS第4季續強 水泥、醫美、餐飲年底重頭戲

2019-10-11 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



上市櫃公司密集公布年報，成為盤面重心之一。觀察獲利績優股中，不乏具成長性與競爭優勢的利基型個股。即便在景氣不確定下，仍能交出獲利亮眼成績單，成為投資人進可攻退可守的標的。

元富投顧總經理鄭文賢表示，受惠5G題材爆發，蘋果新機銷售狀況優於預期，以及去年美化效應持續延燒，看好9月營收表現出色的個股，可望在今年第4季到明年都具有漲勢。

除了今年來漲幅超過一倍的散熱、PCB、銅箔基板（CCL）外，鄭文賢最看好光纖類股及真無線藍牙耳機（TWS）供應鏈。

鄭文賢解釋，未來5G多元化應用，除了傳統大型基地台外、用於提高傳輸流量的小型基地台也將在各種不同場域中布建，今年漲勢較溫和的光纖族群，有機會在明年出現大爆發。

另外，TWS近年需求明顯增溫。隨著蘋果、華為兩大手機品牌大廠新機登場，TWS搭上年底換機潮，市場滲透率可望進一步提升，挹注供應鏈業績動能。

日盛投顧總經理鐘國忠則指出，第4季看好的電子族群仍以獲利展望佳，體質健全的5G 散熱、IC設計、PCB為主。但隨著這些產業財報利多已反應在股價上，因此建議在篩選上，可選上游產業，或產品線具高毛利優勢的族群，股價向上拓展空間大。

由於電子股漲多，投資人也可將焦點轉移至非電產業。鐘國忠表示，像是往年第4季為傳統旺季的水泥，今年持續受惠中國大陸環保政策及錯峰生產，量價齊揚；接下來，進入年底消費旺季，除了百貨週年慶登場，百貨、零售類股題材增溫外，同時也看好年底在尾牙、年終獎金效應下，餐飲和醫美業者可望直接受惠。