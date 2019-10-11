14檔營收績優股 台股連假衝關焦點

2019-10-11 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook

不少上市櫃公司因9月份營收表現亮眼，搶在雙十國慶假期前揭露財報。根據統計，包括華通、義隆、日月光等14檔個股，因9月營收創新高，且第3季營收保持年成長，大獲法人買盤敲進。

美中新一輪貿易談判前夕，美國宣布將海康威視等28家企業與機構列入美國出口管制實體清單，並計畫限制退休基金投資中國，造成大盤周五收在全日最低點，且回測月線支撐。

元富投顧協理湯建源表示，雙十國慶假期過後，若大盤能力守月線，並重返5日與10日均線之上，盤勢就能維持高檔盤堅走勢。時逢上市櫃公司密集公布9月營收，具有業績題材撐腰，且同時受到法人買盤青睞的個股，有望引領大盤在連假後衝鋒「萬一」大關。

根據統計，截至10月9日為止，已公布9月營收的上市櫃公司，單月營收創新高、第3季營收保持年成長者有66檔，次產業集中在散熱、網通、PCB、手機零組件、半導體等，但也並非檔檔受到法人青睞，近5日獲法人買盤敲進逾千張者，只有華通、義隆、日月光、奇鋐、聯詠等14檔。

若分析這些個股9月營收月成長率，以台生材月增三倍居冠，其次為高僑月增29倍，華冠月增率93.3%則位居第3，另外旺宏、聚陽、國光生等9月營收都有超過兩成以上。

進一步觀察第3季營收年增率正成長，台生材、華固年增率超過10倍以上，光僑、玉晶光年增達到一倍以上；其他年增逾五成個股，有宣德、凱碩、倉和、鑫聯大投控、國光生、易華電、尚立、穩懋。

湯建源表示，9月營收與第3季業績表現佳的個股，多數集中在5G、蘋果概念股，以及受惠去美化效應的半導體股，由於往年第3季業績佳個股，第4季營收也將再度攀高，因此9月營收率先起跑族群，有機會在中線保護短線下領先大盤，連接反應第4季旺季效應。