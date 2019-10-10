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宣示3大路線 蔡英文：拒一國兩制是台灣最大共識

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選舉行情可期 法人看好生技類股

2019-10-10 11:05經濟日報 高瑜君／台北即時報導

第15屆總統大選進入百日之內倒數計時，而台股在此波表現可說是全球最強，雖然指數短線風險偏高，且因美中將進行第13輪高層級貿易談判，也易受國際情勢因素震盪；但法人說，台股長線仍正向看待，可留意政策相關族群的生技類股後續表現。

根據統計近六次總統大選加權指數，台股選舉行情在投票日前的半年即默默啟動，在前60個交易日，平均漲幅達6%，市場普遍預測，在總統大選前，對台股仍可偏多看待。

總統選舉結果將決定國家重大政策，進而牽動產業榮枯，就近六次總統大選類股表現來看，非電子股以觀光、航運、營建、金融等產業與兩岸政策連動性較大，自2004年第11屆總統大選開始，兩岸關係題材較為明顯；而電子股與國際景氣關係較大，無明顯的選舉行情，曾有三次漲勢落後。

上一次的總統大選，民進黨選情領先，與民進黨候選人蔡英文相關性較高的生技股漲幅居冠。此次第15屆總統大選，法人也點名較看好生技類股將受惠選舉題材，主要原因在於藍綠雙方候選人皆提出生技相關的政策牛肉。

蔡英文提出的「五加二」產業創新政策及長照2.0，韓戰瑜則提出推動長照保險制度與65歲以上政府養等政策，預期生技類股中的長照、醫材、醫美健檢等是相對看好，尤其看好獲利穩健且具競爭力標的。

另外，蔡英文提出綠能相關類股也值得注意，包含太陽能、風電等；不過，法人提醒，目前該類產業面仍不強，短線操作需留意，持續關注基本面變化。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，短線上，台股獨強受惠於新台幣強，不過對應國際股市則風險偏高，尤其近日進行的美中貿易談判，根據過往經驗，雙方會談後，若無重大進展，會有明顯的重挫情形出現。

台新投顧副總經理黃文清表示，行情隨國際情勢轉趨震盪盤堅，加上指數來到今年相對高檔位置，不過，利多還在，持續觀察美中貿易戰後續發展。

展望長線行情，上市櫃公司公布9月營收普遍繳出不錯成績單，且大廠釋出的產業展望也正向，就基本面來看，並不悲觀，仍有利多頭持續向上。

生技類股總統大選台股
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