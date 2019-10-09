親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

這檔熱門ETF申請追募 規模上限達800億元

2019-10-09 22:33經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

金管會今（9）日通過元大投信申請「元大AAA至A公司債」（00751B）第三度追加募集，總額200億元，加計這檔ETF過去追募金額，元大AAA至A公司債的發行總額達到800億元；這也代表：若該ETF順利成長，很可能成為首檔規模達800億元的巨型債券ETF，創下台股紀錄。

金管會公告指出，元大投信申報第三次追加募集「元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金」（簡稱「元大AAA至A公司債」）已經獲得核准，即日起生效；而在本次追募後，基金合計最高的發行總面額為800億元，保管機構是華南銀行。

元大AAA至A公司債申請追募，主要是近五日平均在外流通單位已占總單位數的80%以上，也就是可供給籌碼有限，因此加募200億元，讓基金能夠繼續成長。

投信投顧公會統計，目前元大AAA至A公司債規模達到644億元，僅次於元大台灣50的668億元，高於元大台灣50反1的603億元，是市場上最大的債券ETF和第二大ETF。此前曾經有群益投信的群益10年IG金融債比下元大台灣50反1、成為第二大ETF，不過近幾月規模削減，已被其他ETF超車。

元大AAA至A公司債是2018年9月成立的債券ETF，迄今僅一年多，當時成立背景是投信圈搶募美國公債、產業債ETF後，開始流行特定評級的券種，元大投信本身也缺乏相關產品，因此募集以較高評級AAA-A評級債券為主的基金。

元大AAA至A公司債成立時，規模不過3億元，但投資人頗能接受這種高評級債券的優勢，加上多家機構挹注，2018年12月ETF規模就破百億元，而且一路穩定成長，今年1月時破200億元，3月破300億元，5月破400億元，進一步到7月和9月，又突破500億元及600億元。

這檔ETF的受益人也很分散，歸因於投信公司推廣，截至8月底，ETF自然人受益人有1,701人，法人受益人40人，合計達1,741人，是受益人第三多的債券ETF。成立來的總報酬率則有24.1%。

業界曾分析，台灣收益需求強，即使有一天出現一檔債券ETF規模達千億元都不無可能，國際市場早就有數千億美元的債券ETF。而在元大AAA至A公司債三度追募下，似乎愈來愈有可能看到大規模的債券ETF，前提是ETF也要努力推廣，才有機會成長。

為管理壽險集中投資，主管機關要求債券ETF受益人做分散，不少媒體因此汙名化債券ETF，卻忽略主管機關同步著眼債券ETF的優勢和潮流，推動櫃買中心及投信投入推廣，「重點是壽險投資問題、不是產品！」一位投信主管分析。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享

ETF元大投信債券
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

監理沙盒第7案有譜 股票、基金可當日交割

2019-10-09 17:20

建商9月營收出爐 業績兩樣情

2019-10-09 16:52

台股連失兩關卡收跌127.35點 三大法人賣超122.42億元

2019-10-09 15:11

第3季台股交易熱 散戶交易人數創八年新高

2019-10-09 17:14

台積電營收擊敗外資財測 法說會挑戰三個「優於預期」

2019-10-09 19:16

大同子公司重整延遲輸入 證交所開罰3萬元

2019-10-09 18:34

大立光：持續擴產 新廠房空間年底前用完

2019-10-09 16:48

台商回流 墊高台股支撐

2019-10-09 16:21

美股殺盤 台股搶賺投機財

2019-10-09 15:50

台股有機會整理後再攻 操作上逢低布局

2019-10-09 14:47

國慶連假前夕 台股調節賣壓沈重

2019-10-09 14:37

南亞科挫 拖累記憶體族群

2019-10-09 14:37

15檔靚股 營收連三月創高

2019-10-09 14:37

看好台積 日資法說前夕調升目標價至330元

2019-10-09 14:37

大立光Q3EPS 63.85元

2019-10-09 14:27

道瓊重挫313點、連假前賣壓出籠 台股跌127點收10,889

2019-10-09 13:58

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 13:51

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 13:48

15檔營收連三個月創高股 吸睛

2019-10-09 12:24

不怕美中貿易戰持續加碼 台股大戶季增88人

2019-10-09 12:19

麗豐-KY 9月營收創歷史新高、季營收創同期新高 股價靚

2019-10-09 11:40

台塑四寶財報欠佳 股價走跌

2019-10-09 10:17

台股站上11000點關卡 顧立雄憂中美貿易戰衝擊

2019-10-09 09:26

道瓊重摔313點 台股開盤下跌40點失守萬一關卡

2019-10-09 09:15

美中協商前夕美股重摔 分析師建議台股今日這樣操作

2019-10-09 09:00

美股大跌 台股恐面臨萬一關卡保衛戰

2019-10-09 08:59

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:48

消費旺季到 十一長假後A股後市可期

2019-10-09 08:32

全球央行降息風調降基準利率 美國市政債受關注

2019-10-09 08:31

股息入袋 台塑四寶Q3賺488億

2019-10-09 00:43

兩利空…台塑四寶 明年難逃苦日子

2019-10-09 00:42

市值超越迪士尼…台積電 助攻台股攻上「萬一」

2019-10-09 00:39

台積創天價 台股飛躍萬一

2019-10-08 23:41

就市論勢／IC設計、蘋概 伺機卡位

2019-10-08 23:18

12檔傳產股 創今年新高價

2019-10-08 23:18

營收三增族群 搶鏡

2019-10-08 23:18

台積強勢 帶旺概念股

2019-10-08 23:17

台股攻克萬一關卡 分析師：這些股票還會繼續漲

2019-10-08 22:10

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38
看更多

熱門文章

兩利空…台塑四寶 明年難逃苦日子

2019-10-09 00:42

台積創天價 台股飛躍萬一

2019-10-08 23:41

股息入袋 台塑四寶Q3賺488億

2019-10-09 00:43

大立光Q3每股賺63.85元 毛利率69.11%

2019-10-09 14:20

台積電9月營收1,021.7億元 月減3.7%、年增7.6%

2019-10-09 14:08

15家金控前3季合賺2964億 9月僅兆豐金獲利成長

2019-10-09 19:24

監理沙盒第7案有譜 股票、基金可當日交割

2019-10-09 17:20

美中協商前夕美股重摔 分析師建議台股今日這樣操作

2019-10-09 09:00

台積電營收擊敗外資財測 法說會挑戰三個「優於預期」

2019-10-09 19:16

建商9月營收出爐 業績兩樣情

2019-10-09 16:52

台股連失兩關卡收跌127.35點 三大法人賣超122.42億元

2019-10-09 15:11

南亞科早盤股價重挫逾6% 拖累記憶體股表現

2019-10-09 10:13

期交所9日夜盤11萬筆退單 為實施動態價格穩定措施

2019-10-09 18:56

道瓊重摔313點 台股開盤下跌40點失守萬一關卡

2019-10-09 09:15

道瓊重挫313點、連假前賣壓出籠 台股跌127點收10,889

2019-10-09 13:58

台股站上11000點關卡 顧立雄憂中美貿易戰衝擊

2019-10-09 09:26

南亞科挫 拖累記憶體族群

2019-10-09 14:37

美股大跌 台股恐面臨萬一關卡保衛戰

2019-10-09 08:59

15檔營收連三個月創高股 吸睛

2019-10-09 12:24

15檔靚股 營收連三月創高

2019-10-09 14:37

經濟解析／國慶日前大立光法說將登場 法人關心這些事

2019-10-09 11:08

美國封殺海康威視 轉單效應激勵晶睿股揚

2019-10-09 10:35

第3季台股交易熱 散戶交易人數創八年新高

2019-10-09 17:14

群創9月合併營收217億元 月增3.1%

2019-10-09 14:50

大立光：持續擴產 新廠房空間年底前用完

2019-10-09 16:48

記憶體Q3需求旺但價格跌 南亞科獲利季減19.8%

2019-10-09 11:57

電信三雄前9月財報出爐 台灣大穩坐每股獲利王

2019-10-09 19:38

台塑四寶財報欠佳 股價走跌

2019-10-09 10:17

最牛一輪／訊芯放閃 中信92喊衝

2019-10-09 00:34

和碩9月營收月增高達六成 今年新高

2019-10-09 17:01

陳仕修賣股票 如興回應：董事長個人財務規劃

2019-10-09 20:32

南港「東區門戶」題材發酵 國產早盤股價漲逾5%

2019-10-09 13:56

群創9月營收月增3.3%、年減11% Q4前景保守看

2019-10-09 14:39

走過經營權之爭 雙美、金可-KY股價聯袂大漲

2019-10-09 12:36

看好台積 日資法說前夕調升目標價至330元

2019-10-09 14:37

市值超越迪士尼…台積電 助攻台股攻上「萬一」

2019-10-09 00:39

大立光Q3EPS 63.85元

2019-10-09 14:27

英業達9月營收月增近一成 法人估Q4營運將走弱

2019-10-09 12:00

麗豐-KY 9月營收創歷史新高、季營收創同期新高 股價靚

2019-10-09 11:40

全球央行降息風調降基準利率 美國市政債受關注

2019-10-09 08:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top