這檔熱門ETF申請追募 規模上限達800億元

2019-10-09 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



金管會今（9）日通過元大投信申請「元大AAA至A公司債」（00751B）第三度追加募集，總額200億元，加計這檔ETF過去追募金額，元大AAA至A公司債的發行總額達到800億元；這也代表：若該ETF順利成長，很可能成為首檔規模達800億元的巨型債券ETF，創下台股紀錄。

金管會公告指出，元大投信申報第三次追加募集「元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金」（簡稱「元大AAA至A公司債」）已經獲得核准，即日起生效；而在本次追募後，基金合計最高的發行總面額為800億元，保管機構是華南銀行。

元大AAA至A公司債申請追募，主要是近五日平均在外流通單位已占總單位數的80%以上，也就是可供給籌碼有限，因此加募200億元，讓基金能夠繼續成長。

投信投顧公會統計，目前元大AAA至A公司債規模達到644億元，僅次於元大台灣50的668億元，高於元大台灣50反1的603億元，是市場上最大的債券ETF和第二大ETF。此前曾經有群益投信的群益10年IG金融債比下元大台灣50反1、成為第二大ETF，不過近幾月規模削減，已被其他ETF超車。

元大AAA至A公司債是2018年9月成立的債券ETF，迄今僅一年多，當時成立背景是投信圈搶募美國公債、產業債ETF後，開始流行特定評級的券種，元大投信本身也缺乏相關產品，因此募集以較高評級AAA-A評級債券為主的基金。

元大AAA至A公司債成立時，規模不過3億元，但投資人頗能接受這種高評級債券的優勢，加上多家機構挹注，2018年12月ETF規模就破百億元，而且一路穩定成長，今年1月時破200億元，3月破300億元，5月破400億元，進一步到7月和9月，又突破500億元及600億元。

這檔ETF的受益人也很分散，歸因於投信公司推廣，截至8月底，ETF自然人受益人有1,701人，法人受益人40人，合計達1,741人，是受益人第三多的債券ETF。成立來的總報酬率則有24.1%。

業界曾分析，台灣收益需求強，即使有一天出現一檔債券ETF規模達千億元都不無可能，國際市場早就有數千億美元的債券ETF。而在元大AAA至A公司債三度追募下，似乎愈來愈有可能看到大規模的債券ETF，前提是ETF也要努力推廣，才有機會成長。