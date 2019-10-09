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台積電營收擊敗外資財測 法說會挑戰三個「優於預期」

2019-10-09 19:16經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台積電7奈米爆發，今（9）日公布的9月營收擊敗九大外資財測，連同第3季營收也大幅優於預期；外資圈最新並有野村證券加入看好台積電問鼎「三」字頭的大陣營，將目標價拉高到330元；彙整外資圈看法，17日將登場的法說會不僅堪稱史上外資最期待，還有機會挑戰第4季營收季增率、今年資本支出以及明年展望等三個「優於預期」。

台積電公告9月營收1,021億元，第3季營收2,930億元，季增率達21.6%，在十大外資財測中，僅花旗預估季增幅21-23%猜中，其餘摩根大通、瑞士信貸、摩根士丹利、高盛、滙豐、里昂、大和資本、麥格理和野村等九家財測皆低於實績。

摩根士丹利評論指出，台積電9月亮眼，幾乎打敗（beat）所有預測，研判除了大客戶蘋果給力，華為旗下海思、超微和輝達也踴躍下單7奈米。

摩根士丹利表示，台積電7奈米已經滿載，如此強的拉貨力道，很可能帶動第4季營收較第3季成長5-10%，將再度擊敗市場預測。不久前，滙豐證券對台積電的第4季營收預測進行調查，多數機構對季增率的預估僅3-5%。

此外，摩根士丹利補充，台積電即將在法說會釋出的展望，看來萬里無雲，即使是市場擔心的華為，由於大陸半導體加速國產化，整體代工的需求有增無減；台積電甚至有機會在法說會上宣布將資本支出調高到市場預期外的數字。

野村證券則搶在營收發布前夕，將台積電的目標價從295元調高到330元，成為摩根大通、麥格理等之後，第七家喊台積電挑戰300元的外資。

野村表示，台積電法說會可望釋出2020年初步的半導體景氣展望，由於高通、超微、海思和蘋果四大客戶有密集的新品上市計畫，每家估計各貢獻台積電10-15億美元的營收，合計可帶動台積電年營收成長14-16%，將比市場預測的12%增加。

野村同時看好半導體回補庫存，額外帶來助力，預估台積電明年EPS挑戰15元以上。

台積電營收摩根
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