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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

iPhone 11助攻 和碩9月營收月增六成

2019-10-09 17:02經濟日報 吳凱中

iPhone 11新品上市，帶動主要製造商和碩（4938）9月營運水漲船高，單月營收較上月大增六成，法人預估，iPhone拉貨動能將延續至第四季，帶動和碩單月營收走強至11月。

和碩今（9）日公布9月營收1,577.15億元，較上個月大增60.3%，也比去年同期增長31.5%，為今年單月新高，前三季營收9,483.45億元，年增8.5%。

據了解，和碩主要是受惠iPhone 11 9月份開賣，帶動單月營收激增。蘋果今年發表三款新機，包含搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，而和碩主要負責代工iPhone 11。

和碩第三季營收3,549.66億元，季增18.7%，也較去年同期明顯成長。和碩指出，第三季三大主要業務運算、通訊、消費性電子產品出貨量同步季增，其中尤以通訊事業成長幅度較大。

展望第四季，預期10月營收將維持強勁增長動能，帶動和碩今年前十個月營收登上兆元大關，法人預估，iPhone 11拉貨動能將延續至第四季，推升和碩營收旺到11月。

不過，由於和碩運算及消費性電子產品兩大業務全年出貨高峰是在第三季，預期第四季將走弱，因此整體第四季營運能否維持強勁增長，仍取決於屬於通訊事業的iPhone出貨動能。

全年來看，和碩執行長廖賜政先前指出，下半年是產業旺季，一定會比上半年成長；不過貿易戰讓下半年表現仍難以預估，言談中透露出保守訊息。

和碩iPhone 11 Pro Max營收
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