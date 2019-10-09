親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

蘋果新手錶、平板助攻 仁寶9月營收月增三成

2019-10-09 16:34經濟日報 吳凱中

仁寶（2324）受惠蘋果新一代Apple Watch、iPad 上市，帶動9月營收月增近三成，仁寶今（9）日公告9月營收968.07 億元，較上月增加 29.8%，較去年同期增加 7.6%；仁寶指出，9月營收成長主要受惠非PC業務出貨成長。

展望第4季，由於進入歐美傳統聖誕銷售旺季，仁寶預估，PC出貨量將與第3季持平，非PC業務則有明顯雙位數增幅，第4季可望登上全年營運高峰。

仁寶9月PC出貨420萬台，較上月成長60萬台。累計第3季PC出貨1,150萬台，較上一季度個位數下滑。至於非PC部分，第3季出貨量優於第2季，季增5~10%，表現優於預期。

據了解，仁寶9月營收激增，主要受到蘋果新一代iPad及Apple Watch帶動。

蘋果在今年秋季發表會上揭曉新iPad，改搭10.2吋螢幕，而且首度可以搭配鍵盤使用，較為平價的定價，主攻教育市場。而身為主要供應商的仁寶受惠新品上市，激勵單月營收成長。

仁寶今年第3季營收2499.25億元，季減1%；仁寶第3季營收相較第2季下滑，主因7、8月營運動能較弱，PC出貨量下滑影響；累計今年前三季合併營收為7,129.23億元，年成長3.7%。

展望第4季，仁寶預期，非PC業務成長較為顯著，預期出貨量將有明顯雙位數季增。PC則與第3季出貨持平。法人預估，在Apple Watch、iPad持續拉貨下，仁寶第4季將登上全年單季營運高峰。

仁寶為Apple Watch主要組裝廠之一，為了承接龐大訂單，公司先前已在中國重慶擴產。隨著歐美聖誕銷售旺季到來，仁寶負責生產的Apple Watch、iPad也進入全年出貨高峰。

仁寶營收
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

建商9月營收出爐 業績兩樣情

2019-10-09 16:52

台股連失兩關卡收跌127.35點 三大法人賣超122.42億元

2019-10-09 15:11

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 13:51

台股站上11000點關卡 顧立雄憂中美貿易戰衝擊

2019-10-09 09:26

道瓊重挫313點、連假前賣壓出籠 台股跌127點收10,889

2019-10-09 13:58

美中協商前夕美股重摔 分析師建議台股今日這樣操作

2019-10-09 09:00

台商回流 墊高台股支撐

2019-10-09 16:21

美股殺盤 台股搶賺投機財

2019-10-09 15:50

大立光：持續擴產 新廠房空間年底前用完

2019-10-09 16:48

台股有機會整理後再攻 操作上逢低布局

2019-10-09 14:47

國慶連假前夕 台股調節賣壓沈重

2019-10-09 14:37

南亞科挫 拖累記憶體族群

2019-10-09 14:37

15檔靚股 營收連三月創高

2019-10-09 14:37

看好台積 日資法說前夕調升目標價至330元

2019-10-09 14:37

大立光Q3EPS 63.85元

2019-10-09 14:27

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 13:48

15檔營收連三個月創高股 吸睛

2019-10-09 12:24

不怕美中貿易戰持續加碼 台股大戶季增88人

2019-10-09 12:19

麗豐-KY 9月營收創歷史新高、季營收創同期新高 股價靚

2019-10-09 11:40

台塑四寶財報欠佳 股價走跌

2019-10-09 10:17

道瓊重摔313點 台股開盤下跌40點失守萬一關卡

2019-10-09 09:15

美股大跌 台股恐面臨萬一關卡保衛戰

2019-10-09 08:59

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:48

消費旺季到 十一長假後A股後市可期

2019-10-09 08:32

全球央行降息風調降基準利率 美國市政債受關注

2019-10-09 08:31

股息入袋 台塑四寶Q3賺488億

2019-10-09 00:43

兩利空…台塑四寶 明年難逃苦日子

2019-10-09 00:42

市值超越迪士尼…台積電 助攻台股攻上「萬一」

2019-10-09 00:39

台積創天價 台股飛躍萬一

2019-10-08 23:41

就市論勢／IC設計、蘋概 伺機卡位

2019-10-08 23:18

12檔傳產股 創今年新高價

2019-10-08 23:18

營收三增族群 搶鏡

2019-10-08 23:18

台積強勢 帶旺概念股

2019-10-08 23:17

台股攻克萬一關卡 分析師：這些股票還會繼續漲

2019-10-08 22:10

南亞科重挫是這原因？外資降評喊賣

2019-10-08 17:13

基金互換年底前上路 實驗期一年限4000人

2019-10-08 16:14

台積電超越迪士尼 市值7.42兆元晉升全球第23強

2019-10-08 14:55

台積電股價、市值雙創新史高 單日市值激增2,204億元

2019-10-08 14:39

16檔營收新高 買盤先卡位

2019-10-08 14:29
看更多

熱門文章

台股攻克萬一關卡 分析師：這些股票還會繼續漲

2019-10-08 22:10

二大保險金控國泰金、富邦金 前九月合賺逾1,057億元

2019-10-08 20:34

兩利空…台塑四寶 明年難逃苦日子

2019-10-09 00:42

台積創天價 台股飛躍萬一

2019-10-08 23:41

12檔傳產股 創今年新高價

2019-10-08 23:18

股息入袋 台塑四寶Q3賺488億

2019-10-09 00:43

營收三增族群 搶鏡

2019-10-08 23:18

旺季效應啟動　營收三增股吸晴

2019-10-08 19:12

晶電、隆達 Q3營收衝高

2019-10-08 23:14

富邦金9月稅後純益41.4億元 連三月居獲利三冠王

2019-10-08 21:19

大立光Q3每股賺63.85元 毛利率69.11%

2019-10-09 14:20

美中協商前夕美股重摔 分析師建議台股今日這樣操作

2019-10-09 09:00

台積電9月營收1,021.7億元 月減3.7%、年增7.6%

2019-10-09 14:08

台達電旺季不旺 9月營收下滑4%

2019-10-08 19:05

道瓊重摔313點 台股開盤下跌40點失守萬一關卡

2019-10-09 09:15

新光金控9月賺14.21億元 年增167.3%

2019-10-08 20:40

南亞科早盤股價重挫逾6% 拖累記憶體股表現

2019-10-09 10:13

上月業績／台達電-4% 外資減碼

2019-10-08 23:15

台積強勢 帶旺概念股

2019-10-08 23:17

玉晶光營收 連兩月攻頂

2019-10-08 23:11

5G通訊需求增溫 電磁波遮蔽材料廠搶商機

2019-10-08 21:29

台股站上11000點關卡 顧立雄憂中美貿易戰衝擊

2019-10-09 09:26

上月業績／友達-1.1% 彩晶+19.5%

2019-10-08 23:15

全新、穩懋 四檔有潛利

2019-10-08 23:20

道瓊重挫313點、連假前賣壓出籠 台股跌127點收10,889

2019-10-09 13:58

中華電雲端監錄 破案利器

2019-10-08 23:13

台股連失兩關卡收跌127.35點 三大法人賣超122.42億元

2019-10-09 15:11

聯德吃蘋單 將旺到下季

2019-10-08 23:11

致新9月營收成長22％ 新唐創高

2019-10-08 23:15

美股大跌 台股恐面臨萬一關卡保衛戰

2019-10-09 08:59

嘉基擬12月中旬掛牌上市 明年業績可望比今年好

2019-10-08 18:54

南港Q3獲利 勁揚4.9倍

2019-10-08 23:14

15檔營收連三個月創高股 吸睛

2019-10-09 12:24

經濟解析／國慶日前大立光法說將登場 法人關心這些事

2019-10-09 11:08

新智慧表連發 供應鏈樂

2019-10-08 23:13

美國封殺海康威視 轉單效應激勵晶睿股揚

2019-10-09 10:35

嘉基Q4反攻 明年營運向上

2019-10-08 23:13

台塑四寶財報欠佳 股價走跌

2019-10-09 10:17

記憶體Q3需求旺但價格跌 南亞科獲利季減19.8%

2019-10-09 11:57

上月業績／燿華+1.5% 昇貿+4.1%

2019-10-08 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top