蘋果新手錶、平板助攻 仁寶9月營收月增三成

仁寶（2324）受惠蘋果新一代Apple Watch、iPad 上市，帶動9月營收月增近三成，仁寶今（9）日公告9月營收968.07 億元，較上月增加 29.8%，較去年同期增加 7.6%；仁寶指出，9月營收成長主要受惠非PC業務出貨成長。

展望第4季，由於進入歐美傳統聖誕銷售旺季，仁寶預估，PC出貨量將與第3季持平，非PC業務則有明顯雙位數增幅，第4季可望登上全年營運高峰。

仁寶9月PC出貨420萬台，較上月成長60萬台。累計第3季PC出貨1,150萬台，較上一季度個位數下滑。至於非PC部分，第3季出貨量優於第2季，季增5~10%，表現優於預期。

據了解，仁寶9月營收激增，主要受到蘋果新一代iPad及Apple Watch帶動。

蘋果在今年秋季發表會上揭曉新iPad，改搭10.2吋螢幕，而且首度可以搭配鍵盤使用，較為平價的定價，主攻教育市場。而身為主要供應商的仁寶受惠新品上市，激勵單月營收成長。

仁寶今年第3季營收2499.25億元，季減1%；仁寶第3季營收相較第2季下滑，主因7、8月營運動能較弱，PC出貨量下滑影響；累計今年前三季合併營收為7,129.23億元，年成長3.7%。

展望第4季，仁寶預期，非PC業務成長較為顯著，預期出貨量將有明顯雙位數季增。PC則與第3季出貨持平。法人預估，在Apple Watch、iPad持續拉貨下，仁寶第4季將登上全年單季營運高峰。

仁寶為Apple Watch主要組裝廠之一，為了承接龐大訂單，公司先前已在中國重慶擴產。隨著歐美聖誕銷售旺季到來，仁寶負責生產的Apple Watch、iPad也進入全年出貨高峰。