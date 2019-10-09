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台股有機會整理後再攻 操作上逢低布局

2019-10-09 14:47經濟日報 記者周克威／台北報導

台股今（9）日受到美股費城半導體重挫的影響，加上雙十連假，市場擔心美中貿易戰談判結果，指數出現開低的走勢，盤中雖然試圖拉抬，但在買盤力道不強下，終場指數下跌127點，收在10,889點，成交量能為1,289億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀，就技術指標來看，日KD指標因為指數出現重挫，再度出現交叉往下，RSI也回測50以下空方區，短線技術面有整理必要，且從籌碼來看，近期持續回補台股的外資目前買超態勢也趨緩，後續追價力道不足，雖然目前開始正值上市櫃第3季季報公布以及法說的旺季，過往第4季都是旺季，加上財報好的公司通常會提前公告。

因此，雖然技術指標、籌碼短線偏弱，但在基本面目前仍偏向正面，因此，近期只要美中貿易戰後續不要出現太大問題，短線大盤預期應該有機會整理後再攻高，操作上仍可逢低布局。

這波指數雖然突破萬一，但整體上漲結構不佳，主要為櫃買市場表現相較於大盤弱勢，近期在指數創近期新高過程中，櫃買市場未同步，且收盤指數仍無法收復月線，指數離季線支撐相接近，K線連續二天收黑，櫃買市場相對轉弱，代表近期間中小型股價表現會相較弱勢，由於投信偏好中小股，因此，針對漲多的投信反向調節的中小股，投資人應該順勢減碼。

櫃買台股貿易戰
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