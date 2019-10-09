道瓊重挫313點、連假前賣壓出籠 台股跌127點收10,889

2019-10-09 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



台股跌127點收10,889。聯合報系資料照 分享 facebook 美中談判前夕，川普欲對中國官員限制核發簽證，美股四大指數終場收跌，恐慌指數VIX則上漲13.5%，攀升至20以上水位，台股今（9）日則在連價前夕，調節賣壓沈重，終場下跌127.35點、跌幅1.16%，指數收在10,889.96點，成交金額為1,289.99億元，周線收黑。

繼美國商務部將中國公安部門20機構與8家公司行號列入「實體清單」，國務院8日宣布對在新疆參與鎮壓行動的中國大陸官員，實施赴美簽證限制，造成市場緊張情緒升溫，周三凌晨美國道瓊指數下跌313點，再度失守半年線，那斯達克指數下跌1.6%，費城半導體指數則是重挫 3.1%。

台股方面，台積電（2330）、鴻海熄火，股價開盤走疲，大立光則在法說會前夕呈現觀望，由於昨日電子指數收在全日最高點，目前周KD指標呈現高檔鈍化狀態。

大盤今日強勢主流股則以個股表現為主，PA廠宏捷科受惠回中低階轉單，產能滿載，股價今日開高走高，午盤前逆勢拉出漲停，股價突破百元大關，高階IC設計立積，也是受到中國手機廠大量訂單湧進，9月營收創新高，吸引買盤青睞，股價今日突破歷史新高，收在212元。

法人機構表示，從量價結構來看，目前大盤正處於前兩波套牢的高點區，面對籌碼漸漸地不太穩定，成交值是多頭上攻重要關鍵，5日均線則是短線多空強弱依據。

操作上，重心仍以電子股為主，但持股內容應依營收好壞汰弱留強，優先關注第4季營運展望樂觀且股價領先創高、守住月線維持高檔整理或由低檔反彈收復月季線之個股。