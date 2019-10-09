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15檔營收連三個月創高股 吸睛

2019-10-09 12:24經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台股高檔震盪，指數緩步墊高，隨著上市櫃公司9月營收陸續公布，基本面成為盤面重心，包括信邦（3023）、穩懋、宜特、泰碩等15檔個股，不僅9月營收創單月歷史新高，更是連續三個月刷新單月新高紀錄，吸引市場關注。

適逢雙十國慶連假到來，上市櫃公司9月營收公告截止日將延後至10月14日，然而截至8日止，已有782家公司公布9月營收，其中已有55家單月營收創歷史新高紀錄，近一步觀察，包括信邦、穩懋、宜特、泰碩、尚立、智伸科、新唐、立積、信驊、杰力、群電、精測、矽創、凱碩、致新等15檔，更是連續三個月單月營收皆創歷史新高。

從上述的個股中歸納，電子股為大宗計有14檔，僅一檔為傳產股；若細分來看，又以半導體族群為重，共計有8檔，電子零組件3檔次之，其他電子、電子通路、通信網路各1檔。

法人指出，受到電子業傳統旺季帶動獲利表現所激勵，半導體、電子零組件、電腦及周邊設備多有業績表現不俗的公司，近期也均為市場熱門標的，如受惠功率放大器需求提振受惠的穩懋、生產伺服器遠端管理晶片的信驊等。

由於營收連續三個月創高，市場對其第3季獲利表現也多有期待，部分資金已開始陸續流入提前卡位，10月以來包括泰碩、立積獲得三大法人買超千張以上，智伸科、新唐、精測也獲得買超逾500張，矽創、穩懋、宜特也有獲買超在40~150張不等間。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，現階段外資籌碼穩定，台股表現相對強勢，不過隨著美中新一輪貿易談判將展開，在不確定性籠罩之下，加上第3季財報即將出籠，訊息面紛雜料短線台股呈區間波動的機會較高。

整體而言，基本面仍持穩、市場資金充沛之下，大盤若有修正，建議可逢低承接成長趨勢明確的標的，包括5G、散熱、AI運算等可留意，此外，低基期傳產股亦可適度留意。

營收穩懋台股
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