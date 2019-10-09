不怕美中貿易戰持續加碼 台股大戶季增88人

2019-10-09 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



根據金管會最新資料，今年第3季，上市及上櫃市場的大戶、中實戶人數，全面上升，人數合計13,954人，比第2季增加1,255人，其中大戶增加88人，中實戶增加1,167人。

立委林德福今（9）日在立法院財委會質詢表示，今年第2季，上市及櫃市場大戶及中實戶人數合計12,699人，比第1季增加2,255人，也是在連續減少三季後首度出現止跌，第3季大戶情況？金管會主委顧立雄表示，他看的數字是有增加。

至於第4季？顧立雄表示，趨勢上，微幅是增加，從第2季開始到第4季，應會微幅增加。

大戶增加，為何證交稅減少？顧立雄表示，證交稅跟日均量有關，今年是比去年略少。

根據金管會資料，到今年第3季止，上市及上櫃市場的大戶、中實戶人數，持續全面上升。

今年第3季止，每季成交金額5億元以上的「大戶」，集中市場上升到1,115人，比第2季增加88人；大戶人數從去年第3季開始逐季下降後，今年第2季止跌後，第3季持續上升。

至於每季成交金額1~5億元的「中實戶」，則有9,535人，比第2季增加1,042人；中實戶人數也是從去年第3季持續下降後，今年第2季回升後，第3季持續成長。

櫃買市場部分，每季成交金額在1億元以上的「中實戶」，人數則有3,304人，比第2季增加125人；集中及櫃買市場大戶及中實戶人數合計13,954人，第3季總共比第2季增加1,255人，增加人數略低於第2季的增幅。